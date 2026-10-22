Mark Zuckerberg, fundador y director ejecutivo de Meta, evalúa trasladar su residencia principal fuera de California si se aprueba un impuesto a las grandes fortunas que será sometido a votación en las elecciones del próximo 3 de noviembre en Estados Unidos, informó la compañía.

En un documento presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), Meta advirtió que la denominada Proposición 40 de California, conocida como el “impuesto a la riqueza”, podría obligar a Zuckerberg a pagar varios miles de millones de dólares, dependiendo de su participación accionarial.

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Según la empresa, el empresario comunicó a un comité especial que estaba evaluando cambiar su residencia principal fuera del estado.

Una eventual salida podría incluir la puesta en venta de sus propiedades residenciales en California, una decisión que tendría repercusiones tanto para su entorno personal como para la compañía.

¿Cómo afectaría el impuesto a Zuckerberg y Meta?

Meta señaló que un eventual traslado del empresario sería público y podría generar interrogantes entre los trabajadores sobre el futuro de la dirección de la compañía.

El comité especial también recordó las dificultades que afrontó la empresa durante la pandemia de la covid-19, cuando Zuckerberg no podía estar físicamente junto al equipo directivo. Por ello, advirtió sobre las posibles consecuencias de una eventual mudanza.

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El documento también indicó que, al 1 de octubre de 2026, Zuckerberg concentraba el 60.6% del poder de voto de Meta.

La compañía considera que el pago del impuesto constituye uno de los factores que podrían reducir esa participación hasta el 50% en el corto o mediano plazo.

Para afrontar la obligación tributaria, el empresario podría verse forzado a vender acciones o solicitar préstamos respaldados por esos activos, según el documento presentado por Meta.

Meta busca preservar el control de Zuckerberg

En paralelo, la compañía anunció una operación que contempla la emisión de nuevas acciones de clase C sin derecho a voto, distribuidas mediante un dividendo y acompañadas de una división accionaria. La medida busca que Zuckerberg conserve el control de voto sobre Meta.

La empresa también recordó que, desde 2013, el empresario percibe un salario anual de US$1 y que no ha solicitado una remuneración adicional.

Según la documentación, esta decisión responde, en parte, a las posibles consecuencias que una compensación adicional podría tener sobre el precio de las acciones y el liderazgo de Zuckerberg.

La eventual aprobación del impuesto podría generar, así, consecuencias tanto sobre el patrimonio personal del fundador de Meta como sobre la estructura de control de la compañía tecnológica.

Elaborado con información de EFE.