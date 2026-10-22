Meta alertó que Mark Zuckerberg analiza dejar California ante la posibilidad de un nuevo impuesto a la riqueza. (Foto: AFP)
Meta alertó que Mark Zuckerberg analiza dejar California ante la posibilidad de un nuevo impuesto a la riqueza. (Foto: AFP)
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

En un documento presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), Meta advirtió que la denominada Proposición 40 de California, conocida como el “impuesto a la riqueza”, podría obligar a Zuckerberg a pagar varios miles de millones de dólares, dependiendo de su participación accionarial.

Según la empresa, el empresario comunicó a un comité especial que estaba evaluando cambiar su residencia principal fuera del estado.

Una eventual salida podría incluir la puesta en venta de sus propiedades residenciales en California, una decisión que tendría repercusiones tanto para su entorno personal como para la compañía.

¿Cómo afectaría el impuesto a Zuckerberg y Meta?

El comité especial también recordó las dificultades que afrontó la empresa durante la pandemia de la covid-19, cuando Zuckerberg no podía estar físicamente junto al equipo directivo. Por ello, advirtió sobre las posibles consecuencias de una eventual mudanza.

El documento también indicó que, al 1 de octubre de 2026, Zuckerberg concentraba el 60.6% del poder de voto de Meta.

La compañía considera que el pago del impuesto constituye uno de los factores que podrían reducir esa participación hasta el 50% en el corto o mediano plazo.

Para afrontar la obligación tributaria, el empresario podría verse forzado a vender acciones o solicitar préstamos respaldados por esos activos, según el documento presentado por Meta.

Meta busca preservar el control de Zuckerberg

La empresa también recordó que, desde 2013, el empresario percibe un salario anual de US$1 y que no ha solicitado una remuneración adicional.

Según la documentación, esta decisión responde, en parte, a las posibles consecuencias que una compensación adicional podría tener sobre el precio de las acciones y el liderazgo de Zuckerberg.

La eventual aprobación del impuesto podría generar, así, consecuencias tanto sobre el patrimonio personal del fundador de Meta como sobre la estructura de control de la compañía tecnológica.

Elaborado con información de EFE.

TE PUEDE INTERESAR

Multan a Meta con US$ 25,000 millones por “conducta indebida” en polémico caso
La IA impulsa el comercio mundial: productos tecnológicos explican el 76% del crecimiento
La IA podría causar “incidentes graves” en uno o dos años, advierte presidente de Google DeepMind
Meta presenta nuevo modelo de IA y afirma que está al nivel de OpenAI y Anthropic

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.