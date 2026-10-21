Un tribunal estadounidense ordenó este miércoles a Meta, propietaria de Facebook, Instagram y WhatsApp, pagar US$ 25,000 millones por engañar al público sobre la protección de sus datos personales.

El caso está relacionado con Cambridge Analytica, una consultora británica que trabajó para la campaña presidencial de Donald Trump en 2016 y que obtuvo sin consentimiento datos de millones de usuarios de Facebook para promocionar publicidad política, según el comunicado del Departamento de Justicia del estado.

El juez Francis Mathew, de un tribunal del estado de Nuevo México, fijó la multa después de que un jurado determinara que Facebook había hecho promesas engañosas sobre quién podía acceder a los datos de sus usuarios y cómo protegía esa información.

Las revelaciones sobre Cambridge Analytica, conocidas en 2018, afectaron a hasta 87 millones de perfiles y desataron un escándalo internacional sobre el uso de información personal por parte de las redes sociales y su papel en las campañas electorales.

Sin embargo, el juicio también examinó lo que Facebook decía sobre sus esfuerzos para combatir la desinformación y los discursos de odio.

El jurado consideró engañosas 26 declaraciones de Meta difundidas entre 2010 y 2021, entre ellas algunas realizadas por Mark Zuckerberg, consejero delegado de Meta, y la entonces directora de operaciones, Sheryl Sandberg.

“La conducta indebida de Facebook, desarrollada durante años y difundida sistemáticamente al público, afecta al núcleo de sus prácticas empresariales”, escribió Mathew en la sentencia.

Según el fallo, la empresa mantuvo esas promesas pese a advertencias internas de que no podía cumplirlas. También permitió que determinados socios comerciales conservaran acceso a datos que había anunciado que dejaría de compartir para evitar perder ingresos.

El juez consideró que esos mensajes buscaban generar confianza y atraer usuarios, cuyos datos son fundamentales para el negocio de publicidad personalizada de la compañía.

El fiscal general de Nuevo México, Raúl Torrez, presentó la decisión como una de las mayores sanciones económicas contra una empresa en la historia estadounidense.

Mathew calculó inicialmente una multa superior a 219,000 millones de dólares, aunque redujo el importe a 25,000 millones. La sanción acumulará intereses anuales del 15% hasta su pago.

El dinero se destinará al sistema educativo de Nuevo México, según declaró Torrez en una rueda de prensa recogida por medios locales. El fiscal advirtió que una apelación de Meta podría retrasar la disponibilidad de los fondos.

Meta, que ya había anunciado su intención de recurrir el veredicto del jurado, pagó US$ 5,000 millones en 2019 para resolver un caso con la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos (FTC) relacionado con sus prácticas de privacidad y acordó abonar otros 725 millones en 2022 para cerrar una demanda colectiva vinculada al escándalo de Cambridge Analytica, según recoge Bloomberg.