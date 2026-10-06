A picture taken on October 12, 2021 in Moscow shows the US social network Instagram's logo on a smartphone screen. (Photo by Kirill KUDRYAVTSEV / AFP)
A picture taken on October 12, 2021 in Moscow shows the US social network Instagram's logo on a smartphone screen. (Photo by Kirill KUDRYAVTSEV / AFP)
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Agencia AFP
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El regulador británico de medios, Ofcom, anunció el martes la apertura de una investigación contra , sospechosa de haber infringido la ley de seguridad en línea al no evaluar “los riesgos que plantea” su función “Instagram Instants” antes de su lanzamiento.

La función “Instants”, lanzada en mayo, permite compartir en la contenidos efímeros que desaparecen después de ser vistos.

La investigación tiene como objetivo “determinar si Meta incumplió sus obligaciones” al no realizar, antes del lanzamiento de dicha función de Instagram, una evaluación adecuada y suficiente de los riesgos relacionados con contenidos ilegales y potenciales peligros para los menores, señala el comunicado.

Los cambios significativos introducidos en las plataformas deben someterse a una evaluación de riesgos antes de su lanzamiento”, explicó en un comunicado George Lusty, director de aplicación de la normativa de Ofcom.

Un visitante toma fotografías frente a la señalización en la sede de Meta Platforms en Menlo Park, California, EE. UU., el viernes 29 de octubre de 2021. Foto: Agencia Bloomberg.
Un visitante toma fotografías frente a la señalización en la sede de Meta Platforms en Menlo Park, California, EE. UU., el viernes 29 de octubre de 2021. Foto: Agencia Bloomberg.

No lanzaríamos un auto nuevo sin haberlo probado adecuadamente, y lo mismo se aplica a los servicios en línea”, añadió.

La investigación podría desembocar, en teoría, en una multa equivalente al 10% de la facturación mundial de Meta.

Realizamos un análisis de riesgos e informamos a Ofcom sobre esta función en varias ocasiones antes de su lanzamiento”, respondió un portavoz del gigante estadounidense.

Instants incorpora medidas de protección, entre ellas el bloqueo de las capturas de pantalla, de los contenidos compartidos y de los reenvíos, la ausencia de un canal público, así como la activación automática de medidas de protección para las cuentas de adolescentes”, añadió el vocero de Meta.

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