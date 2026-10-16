Durante el primer trimestre de 2026, los productos vinculados a la infraestructura de inteligencia artificial (IA), como los semiconductores y los equipos de transmisión de datos, explicaron el 76% del crecimiento del intercambio global, frente al 42% registrado un año antes.

Esto refleja el auge de la IA que impulsa el comercio mundial de bienes, incluso en medio de las tensiones geopolíticas y el aumento de los aranceles.

IA ACELERA CRECIMIENTO

Según el informe DHL Global Connectedness Tracker, elaborado por DHL y la Escuela de Negocios Stern de la Universidad de Nueva York (NYU Stern), el comercio mundial de bienes alcanzó en el primer semestre de 2026 su mayor ritmo de expansión en 15 años, con excepción del periodo de recuperación posterior a la pandemia.

La demanda de componentes tecnológicos se ha convertido así en uno de los principales motores del intercambio internacional.

El crecimiento requiere una logística capaz de trasladar chips, equipos de red y otros componentes entre distintos países para abastecer la infraestructura necesaria para el desarrollo de la inteligencia artificial.

ARANCELES Y CONFLICTOS

El avance del comercio se produce pese al incremento de los aranceles estadounidenses, que alcanzaron sus niveles más altos en décadas, y a las repercusiones de la guerra en Irán y el cierre del estrecho de Ormuz.

Según el informe, los efectos más notorios se concentraron en las economías directamente dependientes de esa ruta marítima.

Entre los primeros cinco meses del 2026, las exportaciones comerciales de Arabia Saudita cayeron 37%, mientras que las de Emiratos Árabes Unidos retrocedieron 7%.

En el caso de Estados Unidos, el informe señala que el país representa el 13% de las importaciones mundiales y que cerca de la mitad de sus compras externas quedaron exentas de los aumentos arancelarios desde agosto de 2026.

Frente a este escenario, la mayoría de los países optó por buscar nuevos mercados en lugar de recurrir a represalias generalizadas.

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ASIA Y EL PACÍFICO ENCABEZAN EL AVANCE COMERCIAL

Por regiones, Asia Oriental y el Pacífico lideraron el crecimiento comercial, con un avance del 24% en los primeros cinco meses del año.

En esa zona, el comercio intrarregional pasó de representar el 57% al 60%. Europa registró una expansión del 12%, mientras que África subsahariana creció 11%.