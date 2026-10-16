El informe de DHL y NYU Stern proyecta que el comercio mundial de bienes crecerá a una tasa promedio anual de 3.4% hasta 2029. Foto: DHL.
El informe de DHL y NYU Stern proyecta que el comercio mundial de bienes crecerá a una tasa promedio anual de 3.4% hasta 2029. Foto: DHL.
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

Esto refleja el auge de la IA que impulsa el comercio mundial de bienes, incluso en medio de las tensiones geopolíticas y el aumento de los aranceles.

IA ACELERA CRECIMIENTO

Según el informe DHL Global Connectedness Tracker, elaborado por DHL y la Escuela de Negocios Stern de la Universidad de Nueva York (NYU Stern), el comercio mundial de bienes alcanzó en el primer semestre de 2026 su mayor ritmo de expansión en 15 años, con excepción del periodo de recuperación posterior a la pandemia.

La demanda de componentes tecnológicos se ha convertido así en uno de los principales motores del intercambio internacional.

ARANCELES Y CONFLICTOS

Según el informe, los efectos más notorios se concentraron en las economías directamente dependientes de esa ruta marítima.

Entre los primeros cinco meses del 2026, las exportaciones comerciales de Arabia Saudita cayeron 37%, mientras que las de Emiratos Árabes Unidos retrocedieron 7%.

En el caso de Estados Unidos, el informe señala que el país representa el 13% de las importaciones mundiales y que cerca de la mitad de sus compras externas quedaron exentas de los aumentos arancelarios desde agosto de 2026.

Frente a este escenario, la mayoría de los países optó por buscar nuevos mercados en lugar de recurrir a represalias generalizadas.

ASIA Y EL PACÍFICO ENCABEZAN EL AVANCE COMERCIAL

Por regiones, Asia Oriental y el Pacífico lideraron el crecimiento comercial, con un avance del 24% en los primeros cinco meses del año.

En esa zona, el comercio intrarregional pasó de representar el 57% al 60%. Europa registró una expansión del 12%, mientras que África subsahariana creció 11%.

TE PUEDE INTERESAR

Bancos en Perú: “Agentes de IA trabajan por mí mientras yo estoy probablemente durmiendo”
Exportación peruana de confecciones cae 5.7% y el sector apunta a los aranceles de EE. UU.
IA y automatización: ¿Por qué no empezamos por los gerentes?
Aranceles en EE.UU. llevan al grupo Rocío a diversificar mercados con la uva de mesa

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.