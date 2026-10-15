CNN. (Foto: Getty Images vía AFP)
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Redacción Gestión
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La cadena de televisión estadounidense CNN anunció este jueves un acuerdo con la compañía tecnológica Google para integrar tecnologías de inteligencia artificial generativa en las plataformas informativas del medio.

, indicó en un comunicado el vicepresidente sénior de Alianzas Estratégicas y Desarrollo de Negocios, Sam Felix.

El acuerdo permitirá el uso de funciones experimentales orientadas a analizar y potenciar la participación de la audiencia a través de la exploración de nuevas formas de consumo y distribución de contenidos periodísticos.

Google. (Foto: Kenzo TRIBOUILLARD / AFP)
Google. (Foto: Kenzo TRIBOUILLARD / AFP)

La alianza de CNN y Google con IA

“La innovación de Google con la IA generativa ha transformado la forma en que las personas descubren información y contenido, y ahora estas herramientas nos ayudarán a explorar nuevas maneras de descubrir y conectar con el público”, agregó Félix.

reza el escrito.

Por su parte, el acuerdo forma parte de un programa piloto más amplio de la tecnológica para incorporar su IA para el impulso del tráfico de los medios de comunicación.

Con información de EFE

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