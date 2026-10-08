Donald Trump. (Foto: AFP)
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Redacción Gestión
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El juez federal Timothy J. Kelly prorrogó este jueves la suspensión del veto que impuso el presidente de EE.UU., Donald Trump, a medios de comunicación para acceder a la Casa Blanca hasta el próximo lunes, a falta de tomar una decisión sobre la legalidad de la prohibición prevista para el martes.

informó sobre la audiencia celebrada hoy MS NOW, uno de los medios afectados junto a la cadena CNN y el digital Politico.

Durante la audiencia, el juez trató de analizar los argumentos de la Administración que llevaron a prohibir el acceso de los medios de comunicación a la Casa Blanca, tanto las relacionadas con la seguridad nacional como por las normas periodísticas.

Además, Kelly preguntó si criticar al Gobierno constituye alguna violación de las reglas informativas, al tiempo que consideró que “se han barajado muchos conceptos diferentes” para justificar el veto.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. (EFE/EPA/Samuel Corum)
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. (EFE/EPA/Samuel Corum)

La defensa de los medios afectados

El medio afectado MS NOW añadió que Velchik se centró en su argumentación en lo que, según él, son «noticias falsas», en lugar de criticar puntos de vista concretos, cuando los tres medios implicados consideran que la prohibición responde a una violación de la Primera Enmienda de la Constitución que garantiza la libertad de expresión y prensa.

Para el abogado principal que representa a los medios afectados, Theodore Boutrous, todo se debe a que Trump “se levantó con el pie izquierdo y prohibió” el trabajo de sus representados porque, a su modo de ver, “no le gusta el escrutinio” que hacen de su trabajo como presidente.

Los tres medios demandaron al Gobierno alegando vulneración de la Primera Enmienda y el juez decretó la suspensión temporal del veto hasta dirimir el fondo del litigio.

Kelly tiene previsto pronunciarse sobre la legalidad de la prohibición el próximo martes.

Con información de EFE

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