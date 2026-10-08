El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que debería ser el ganador del Premio Nobel de la Paz de 2026 porque, dijo, ha resuelto ocho conflictos y la destrucción total del mundo, aunque reconoció dudar de la decisión final del comité del Nobel, con sede en Oslo.

“He resuelto ocho conflictos y he evitado, quizá, la destrucción total del mundo, porque Irán nunca tendrá un arma nuclear. Y eso es algo positivo, algo muy positivo”, declaró Trump en un vídeo difundido por el medio Al Jazeera ayer.

El presidente estadounidense, que ha estado envuelto en ocho conflictos desde que asumió el cargo en enero de 2025, afirmó que sería un “gran descrédito” para el comité del Premio Nobel de la Paz no concederle el galardón este año y aseguró que “tienen fama de no dárselo a gente” como él.

Trump, que todavía no ha llegado a la paz con Irán ni la ha logrado en Ucrania, figura entre los 287 candidatos nominados al premio, que se entregará mañana, viernes 9 de octubre.

No obstante, en sus declaraciones, Trump reconoció “dudar” de la decisión final del comité, cuya deliberación para este galardón está marcada por la presión política ejercida por el mandatario no solo en esta ocasión, sino en repetidos momentos en los que reclamó que ese premio debería ser suyo.

Además, a comienzos de año, el presidente estadounidense recibió la medalla de oro de la mano de la opositora venezolana María Corina Machado, que ganó el Nobel en la anterior edición, tras lo que el Instituto Nobel tuvo que aclarar que el galardón seguía perteneciendo a Machado.

“Lo reciba o no, he hecho mucho más” que otros presidentes, zanjó Trump.