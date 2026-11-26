El empleo formal a nivel nacional registró un crecimiento de 3.8% en setiembre de 2026 frente al mismo mes del año anterior, lo que representó la incorporación de 242,000 puestos de trabajo, informó el Banco Central de Reserva (BCR).

El avance estuvo impulsado principalmente por el sector privado, donde los puestos de trabajo formales aumentaron 5.2% interanual.

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Los sectores servicios, comercio y agropecuario concentraron la mayor generación de empleo durante el periodo.

En términos absolutos, servicios incorporó 108,000 puestos de trabajo adicionales respecto a setiembre de 2025, mientras que comercio generó 51,000 y el sector agropecuario sumó otros 28,000 empleos.

De esta manera, estas tres actividades concentraron la mayor parte de los nuevos puestos de trabajo formales registrados en el sector privado.

MINERÍA REGISTRA MAYORES AVANCES

Otro sector que destacó fue minería, cuyo empleo formal aumentó 11.3% interanual en setiembre. Este resultado representó la incorporación de 16,000 puestos de trabajo adicionales frente al mismo mes de 2025.

El crecimiento del empleo minero superó el avance registrado por el empleo formal privado en su conjunto, que fue de 5.2%.

MASA SALARIAL PRIVADA

En cuanto a los ingresos laborales, la masa salarial formal, que comprende el valor total de los ingresos percibidos por los trabajadores, aumentó 3.2% en términos reales en setiembre, en comparación con el mismo mes del año anterior.

En el sector privado, este indicador registró un crecimiento real de 3.6% interanual, impulsado principalmente por el desempeño de servicios y comercio. Con este resultado, acumuló 30 meses consecutivos de expansión.

Cabe señalar que la masa salarial se calcula considerando el ingreso promedio de los trabajadores y la cantidad total de puestos de trabajo formales.

Por ello, su evolución recoge tanto los cambios en las remuneraciones como en el nivel de empleo.