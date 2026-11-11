Personas participan en una manifestación ante la sede del gigante tecnológico Meta por supuestamente haber favorecido contenidos del opositor Flávio Bolsonaro, este lunes en Sao Paulo (Brasil). Foto: EFE/ Isaac Fontana
Personas participan en una manifestación ante la sede del gigante tecnológico Meta por supuestamente haber favorecido contenidos del opositor Flávio Bolsonaro, este lunes en Sao Paulo (Brasil). Foto: EFE/ Isaac Fontana
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Redacción Gestión
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al presidente Luiz Inácio Lula da Silva y su rival Flávio Bolsonaro durante las elecciones.

Instagram y WhatsApp para beneficiar al candidato de la derecha.

aunque no consideró probada una “acción deliberada para desequilibrar el pleito”, según sostuvo el juez relator Marco Aurélio Bellizze.

Tras ganar las elecciones, Lula prometió profundizar la regulación de las redes sociales en Brasil.

Meta se comportó como un “agente político” que habría perjudicado a Lula con “irregularidades graves”, sostuvo el abogado Angelo Ferraro ante el TSE.

por presuntamente desfavorecer al presidente con restricciones a contenidos proselitistas en sus plataformas.

Aunque la empresa estadounidense negó las acusaciones, admitió fallos atribuidos a “problemas técnicos” que no habrían afectado solo a Brasil.

La abogada de Meta, Patrícia Marta Martins, afirmó ante el TSE que las denuncias de interferecia son “falsas e infundadas” y que las exigencias judiciales fueron “íntegramente cumplidas” por la empresa.

El TSE ordenó a Meta durante la campaña que tomara medidas para garantizar igualdad en la distribución de contenidos a ambos candidatos.

Los siete jueces del tribunal la opinión del relator Bellizze, acerca de que la empresa incumplió plazos y faltó a la transparencia al suministrar informaciones incompletas, “genéricas” o incluso en otro idioma al TSE.

Según los magistrados, en el proceso no se demostró que Meta actuara deliberadamente a favor del derechista Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro.

Como se recuerda, tras desconocer su derrota en las elecciones, el senador Bolsonaro huyó de Brasil a Estados Unidos, mientras la policía lo investiga por presunto lavado de dinero. Desde Miami, se autoproclamó verdadero “líder” de Brasil.

Elaborado con información de EFE.

La justicia de Brasil multó a Meta con 7,5 millones de reales por incumplir la orden de trato igualitario en las elecciones. Foto: EFE/ Antonio Lacerda
La justicia de Brasil multó a Meta con 7,5 millones de reales por incumplir la orden de trato igualitario en las elecciones. Foto: EFE/ Antonio Lacerda

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