La justicia de Brasil multó al gigante tecnológico Meta por haber incumplido órdenes sobre un trato igualitario en sus plataformas al presidente Luiz Inácio Lula da Silva y su rival Flávio Bolsonaro durante las elecciones.

El actual presidente Lula derrotó a Bolsonaro en el balotaje del 25 de octubre, tras una campaña en la que denunció una “interferencia” de la dueña de Facebook, Instagram y WhatsApp para beneficiar al candidato de la derecha.

El Tribunal Superior Electoral (TSE) impuso por unanimidad una multa de 7.5 millones de reales (unos 1.3 millones de dólares) a la estadounidense Meta, aunque no consideró probada una “acción deliberada para desequilibrar el pleito”, según sostuvo el juez relator Marco Aurélio Bellizze.

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Tras ganar las elecciones, Lula prometió profundizar la regulación de las redes sociales en Brasil. Bajo su gobierno ya se aprobó un marco legal estricto que responsabiliza a las empresas tecnológicas por contenidos divulgados por los usuarios.

Meta se comportó como un “agente político” que habría perjudicado a Lula con “irregularidades graves”, sostuvo el abogado Angelo Ferraro ante el TSE.

Como se recuerda, la campaña de Lula había denunciado a Meta por “manipulación algorítmica” por presuntamente desfavorecer al presidente con restricciones a contenidos proselitistas en sus plataformas.

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Aunque la empresa estadounidense negó las acusaciones, admitió fallos atribuidos a “problemas técnicos” que no habrían afectado solo a Brasil.

La abogada de Meta, Patrícia Marta Martins, afirmó ante el TSE que las denuncias de interferecia son “falsas e infundadas” y que las exigencias judiciales fueron “íntegramente cumplidas” por la empresa.

El TSE ordenó a Meta durante la campaña que tomara medidas para garantizar igualdad en la distribución de contenidos a ambos candidatos.

Los siete jueces del tribunal la opinión del relator Bellizze, acerca de que la empresa incumplió plazos y faltó a la transparencia al suministrar informaciones incompletas, “genéricas” o incluso en otro idioma al TSE.

Según los magistrados, en el proceso no se demostró que Meta actuara deliberadamente a favor del derechista Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro.

Como se recuerda, tras desconocer su derrota en las elecciones, el senador Bolsonaro huyó de Brasil a Estados Unidos, mientras la policía lo investiga por presunto lavado de dinero. Desde Miami, se autoproclamó verdadero “líder” de Brasil.

Elaborado con información de EFE.