La familia Bolsonaro llegó a Miami en un avión privado tras cruzar la frontera con Argentina y hacer escala en Ecuador. Según The New York Times, un asesor de Trump habría gestionado la aeronave. Foto: EFE/ Andre Coelho
La familia Bolsonaro llegó a Miami en un avión privado tras cruzar la frontera con Argentina y hacer escala en Ecuador. Según The New York Times, un asesor de Trump habría gestionado la aeronave. Foto: EFE/ Andre Coelho
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Redacción Gestión
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Durante una rueda de prensa en Atlanta, Rubio aseguró que las autoridades estadounidenses no participaron en los preparativos de su viaje y que la única intervención de Trump fue autorizar su ingreso al país mediante un permiso temporal.

La llegada de Bolsonaro a Estados Unidos elevó las tensiones entre la Administración de Trump y el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, quien lo derrotó en las últimas elecciones presidenciales.

Rubio confirmó que conversó con el canciller brasileño, Mauro Vieira, durante la reunión de ministros de Exteriores del G20, celebrada en Atlanta. Ambos volverían a coincidir en noviembre, durante el G7 en Francia.

Elaborado con información de EFE.

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