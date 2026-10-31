El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, negó que el Gobierno de Donald Trump haya facilitado la salida de Brasil del excandidato presidencial Flávio Bolsonaro, quien llegó a Miami tras perder las elecciones y en medio de una investigación por corrupción.

Durante una rueda de prensa en Atlanta, Rubio aseguró que las autoridades estadounidenses no participaron en los preparativos de su viaje y que la única intervención de Trump fue autorizar su ingreso al país mediante un permiso temporal.

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El funcionario explicó que Bolsonaro ya contaba con una visa estadounidense y que se le permitió entrar cuando llegó a un puesto fronterizo.

Bolsonaro viajó junto con su esposa y sus dos hijas. La familia cruzó la frontera de Brasil con Argentina y abordó un avión privado en Puerto Iguazú, con escala en Guayaquil (Ecuador), antes de aterrizar en Miami el miércoles.

No obstante, según fuentes citadas por The New York Times, Jason Miller, asesor de Trump, habría gestionado la aeronave privada utilizada por la familia.

La llegada de Bolsonaro a Estados Unidos elevó las tensiones entre la Administración de Trump y el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, quien lo derrotó en las últimas elecciones presidenciales.

Rubio confirmó que conversó con el canciller brasileño, Mauro Vieira, durante la reunión de ministros de Exteriores del G20, celebrada en Atlanta. Ambos volverían a coincidir en noviembre, durante el G7 en Francia.

Elaborado con información de EFE.