Flavio Bolsonaro baja de un avión tras llegar al Aeropuerto Ejecutivo de Opa-Locka en Miami, Florida, Estados Unidos, el 28 de octubre de 2026. (Foto de Ricardo ARDUENGO / AFP).
Flavio Bolsonaro baja de un avión tras llegar al Aeropuerto Ejecutivo de Opa-Locka en Miami, Florida, Estados Unidos, el 28 de octubre de 2026. (Foto de Ricardo ARDUENGO / AFP).
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

La oposición argentina reclamó este miércoles explicaciones al Gobierno del presidente Javier Milei por el ingreso del senador brasileño Flávio Bolsonaro a territorio argentino en su huida hacia Estados Unidos en un avión privado, en medio de la restricción judicial que le impedía abandonar su país.

“Tienen que dar la cara y rendir explicaciones ante el Congreso”, escribió Ferraro en la red social X.

Cuestionamientos a Milei por huida de Bolsonaro

El legislador afirmó que hubo coordinación y complicidad en la salida de Bolsonaro y habló de una posible asistencia operativa de la Dirección Nacional de Migraciones, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE).

Además, cuestionó que el Gobierno argentino no haya reconocido institucionalmente el resultado electoral en Brasil, país al que definió como socio estratégico de Argentina e integrante del Mercosur, tras la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva frente a Flávio Bolsonaro, quien ha abandonado de manera clandestina su país dos días después de esos comicios.

La iniciativa busca esclarecer quién contrató y financió el vuelo privado en el que huyó Bolsonaro y su familia desde Argentina. Juliano también pidió aclaraciones sobre la supuesta presencia en Misiones de Santiago Caputo, un cercano asesor de Milei, durante el despegue de la aeronave.

Flávio Bolsonaro baja de un avión tras llegar al Aeropuerto Ejecutivo de Opa-Locka en Miami, Florida, el 28 de octubre de 2026. (Foto de Ricardo Arduengo / AFP).
Flávio Bolsonaro baja de un avión tras llegar al Aeropuerto Ejecutivo de Opa-Locka en Miami, Florida, el 28 de octubre de 2026. (Foto de Ricardo Arduengo / AFP).

“Argentina no puede ser la ruta de escape de nadie”

Por su parte, el diputado peronista Agustín Rossi, quien ocupó el Ministerio de Defensa y otros altos cargos en gobiernos peronistas, impulsará la interpelación del actual jefe de Gabinete, Diego Santilli.

“Los hechos están a la vista. Las explicaciones, no”, afirmó, y advirtió que “la Argentina no puede ser la ruta de escape de nadie”, dijo Rossi.

Flávio Bolsonaro, su esposa y sus dos hijas ingresaron a Argentina el martes por la noche por el puente internacional Tancredo Neves, en Misiones, y abordaron un avión privado de la empresa Baires Fly S.A. con destino declarado a Guayaquil, Ecuador.

Bolsonaro llegó este miércoles a Estados Unidos, donde será acogido por el Gobierno del presidente Donald Trump, a través del Aeropuerto Ejecutivo de Miami-Opa Locka, en el condado de Miami-Dade.

El papel de Argentina

Durante la jornada del martes, los medios argentinos anticiparon la posible fuga de Bolsonaro a través de este país, a lo que las autoridades migratorias respondieron que no existían registros del ingreso de Bolsonaro a Argentina.

En la noche del martes, el abogado mexicano Simón Levy, cercano a la familia Bolsonaro, aseguró en una entrevista con el canal argentino A24 que el presidente argentino estuvo involucrado y al tanto de las gestiones para coordinar la salida del brasileño hacia Estados Unidos.

“Gracias al presidente Milei, hoy Flávio Bolsonaro está vivo”, dijo Levy, quien agregó: “El único que estaba enterado de esto es el presidente Milei. Él ha estado y estuvo en parte de la coordinación de toda esta operación”.

El presidente argentino Javier Milei. (Thomas COEX / AFP)
El presidente argentino Javier Milei. (Thomas COEX / AFP)

Según informó la Dirección Nacional de Migraciones de Argentina, en la madrugada de este miércoles, Flávio Bolsonaro, su esposa, Fernanda Antunes Figueira, y sus dos hijas ingresaron al país el martes a las 22.50 hora local (1.50 GMT del miércoles) por el puente internacional Tancredo Neves, en la provincia de Misiones.

Detalles de la salida

Bolsonaro lo hizo con su pasaporte italiano, mientras que sus familiares con su documentación habitual, según se constató en el plan de vuelo, publicado por la prensa argentina.

Cuarenta minutos después, a las 23:30 hora local (2:30 GMT del miércoles), abordaron un avión privado de la empresa Baires Fly S.A. en el aeropuerto de Puerto Iguazú, con destino a Guayaquil (Ecuador), desde donde se dirigieron a Miami (Estados Unidos).

Con información de EFE

TE PUEDE INTERESAR

Flávio Bolsonaro, de rozar la presidencia a salir de Brasil por la puerta trasera
Bolsonaro llega a Miami tras huir de Brasil, según informó O Globo
EE.UU. otorgará visas a Flávio Bolsonaro y su familia tras su derrota electoral en Brasil
Flávio Bolsonaro sale de Brasil rumbo a EE.UU. según aliados, pero su hermano lo niega

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.