La oposición argentina reclamó este miércoles explicaciones al Gobierno del presidente Javier Milei por el ingreso del senador brasileño Flávio Bolsonaro a territorio argentino en su huida hacia Estados Unidos en un avión privado, en medio de la restricción judicial que le impedía abandonar su país.

El diputado nacional de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro anunció que pedirá al canciller, Pablo Quirno, y a la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, que expliquen en el Congreso la participación de los organismos estatales en el traslado del legislador brasileño y su familia en la provincia de Misiones, fronteriza con Brasil.

“Tienen que dar la cara y rendir explicaciones ante el Congreso”, escribió Ferraro en la red social X.

Cuestionamientos a Milei por huida de Bolsonaro

El legislador afirmó que hubo coordinación y complicidad en la salida de Bolsonaro y habló de una posible asistencia operativa de la Dirección Nacional de Migraciones, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE).

Además, cuestionó que el Gobierno argentino no haya reconocido institucionalmente el resultado electoral en Brasil, país al que definió como socio estratégico de Argentina e integrante del Mercosur, tras la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva frente a Flávio Bolsonaro, quien ha abandonado de manera clandestina su país dos días después de esos comicios.

También el diputado Pablo Juliano, de la Unión Cívica Radical, presentó este miércoles un proyecto para interpelar a Quirno y solicitó información sobre las circunstancias del ingreso y la partida de Bolsonaro, las comunicaciones diplomáticas y la eventual intervención de funcionarios nacionales.

La iniciativa busca esclarecer quién contrató y financió el vuelo privado en el que huyó Bolsonaro y su familia desde Argentina. Juliano también pidió aclaraciones sobre la supuesta presencia en Misiones de Santiago Caputo, un cercano asesor de Milei, durante el despegue de la aeronave.

Flávio Bolsonaro baja de un avión tras llegar al Aeropuerto Ejecutivo de Opa-Locka en Miami, Florida, el 28 de octubre de 2026. (Foto de Ricardo Arduengo / AFP).

“Argentina no puede ser la ruta de escape de nadie”

Por su parte, el diputado peronista Agustín Rossi, quien ocupó el Ministerio de Defensa y otros altos cargos en gobiernos peronistas, impulsará la interpelación del actual jefe de Gabinete, Diego Santilli.

“Los hechos están a la vista. Las explicaciones, no”, afirmó, y advirtió que “la Argentina no puede ser la ruta de escape de nadie”, dijo Rossi.

En la misma línea, el socialista Esteban Paulón acusó al Gobierno de haber facilitado la salida del senador, mientras que la diputada de izquierda Myriam Bregman exigió explicaciones urgentes.

Flávio Bolsonaro, su esposa y sus dos hijas ingresaron a Argentina el martes por la noche por el puente internacional Tancredo Neves, en Misiones, y abordaron un avión privado de la empresa Baires Fly S.A. con destino declarado a Guayaquil, Ecuador.

Bolsonaro llegó este miércoles a Estados Unidos, donde será acogido por el Gobierno del presidente Donald Trump, a través del Aeropuerto Ejecutivo de Miami-Opa Locka, en el condado de Miami-Dade.

El papel de Argentina

Durante la jornada del martes, los medios argentinos anticiparon la posible fuga de Bolsonaro a través de este país, a lo que las autoridades migratorias respondieron que no existían registros del ingreso de Bolsonaro a Argentina.

El portavoz presidencial, Adrián Ravier, se limitó a decir en una conferencia de prensa que Argentina no había recibido ninguna solicitud de asilo por parte del senador brasileño. Milei optó por mantener el silencio.

En la noche del martes, el abogado mexicano Simón Levy, cercano a la familia Bolsonaro, aseguró en una entrevista con el canal argentino A24 que el presidente argentino estuvo involucrado y al tanto de las gestiones para coordinar la salida del brasileño hacia Estados Unidos.

“Gracias al presidente Milei, hoy Flávio Bolsonaro está vivo”, dijo Levy, quien agregó: “El único que estaba enterado de esto es el presidente Milei. Él ha estado y estuvo en parte de la coordinación de toda esta operación”.

El presidente argentino Javier Milei. (Thomas COEX / AFP)

El diario La Nación informó que el asesor presidencial Santiago Caputo estuvo en la provincia de Misiones, fronteriza con Brasil, durante la noche del martes, cuando despegó la aeronave que trasladó a Bolsonaro, lo que -a juicio de los medios argentinos- es un dato que confirmaría que el Gobierno argentino colaboró activamente con el operativo que posibilitó su salida.

Según informó la Dirección Nacional de Migraciones de Argentina, en la madrugada de este miércoles, Flávio Bolsonaro, su esposa, Fernanda Antunes Figueira, y sus dos hijas ingresaron al país el martes a las 22.50 hora local (1.50 GMT del miércoles) por el puente internacional Tancredo Neves, en la provincia de Misiones.

Detalles de la salida

Bolsonaro lo hizo con su pasaporte italiano, mientras que sus familiares con su documentación habitual, según se constató en el plan de vuelo, publicado por la prensa argentina.

Desde Migraciones afirmaron a EFE que no se incurrió en ninguna irregularidad legal: “No podemos impedirle entrar al país con su pasaporte europeo”.

Cuarenta minutos después, a las 23:30 hora local (2:30 GMT del miércoles), abordaron un avión privado de la empresa Baires Fly S.A. en el aeropuerto de Puerto Iguazú, con destino a Guayaquil (Ecuador), desde donde se dirigieron a Miami (Estados Unidos).

Con información de EFE