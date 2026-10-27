Flávio Bolsonaro, excandidato presidencial de Brasil. Foto: MAURO PIMENTEL / AFP
Flávio Bolsonaro, excandidato presidencial de Brasil. Foto: MAURO PIMENTEL / AFP
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Redacción Gestión
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Como parte de una investigación de blanqueo de capitales, la Justicia de Brasil impidió al excandidato presidencial Flavio Bolsonaro salir del país. No obstante,

Después de la derrota electoral frente a Lula da Silva, el líder de ultraderecha cuestionó los resultados.

No obstante, la Policía Federal le exigió entregar su pasaporte y le prohibió salir del país, a lo que Bolsonaro aseguró que se busca intimidarlo.

Flávio Bolsonaro. Foto: Andre Borges / EFE
Flávio Bolsonaro. Foto: Andre Borges / EFE

La medida judicial se relaciona con una investigación por blanqueo de capitales en las relaciones de Flávio Bolsonaro con el abogado Willer Tomaz, que

De acuerdo con medios brasileños, Flavio Bolsonaro habría escapado a Argentina; aunque desde la vocería del gobierno de Javier Milei mencionaron que no hay registros de accesos a dicho país.

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