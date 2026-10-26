El presidente de Estados Unidos Donald Trump. (Foto de Brendan SMIALOWSKI / AFP).
El presidente de Estados Unidos Donald Trump. (Foto de Brendan SMIALOWSKI / AFP).
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Redacción Gestión
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, opinó este lunes que hubo un “fraude” en las elecciones de Brasil, en las que el mandatario Luiz Inácio Lula da Silva se impuso el domingo al ultraderechista Flávio Bolsonaro, quien no ha reconocido su derrota.

“Sinceramente, no tomé partido, pero la imagen que dio es pésima. No apoyé a nadie ni respaldé nada. Pero vi las elecciones y parecían muy, muy corruptas”, agregó.

Lula se impuso el domingo en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales y obtuvo un cuarto mandato, al derrotar contra todo pronóstico a Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, que había ganado la primera vuelta del 4 de octubre.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, habla junto al vicepresidente, Geraldo Alckmin, frente a simpatizantes que celebran su victoria en Sao Paulo. (EFE/ Isaac Fontana).
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, habla junto al vicepresidente, Geraldo Alckmin, frente a simpatizantes que celebran su victoria en Sao Paulo. (EFE/ Isaac Fontana).

La influencia de Trump no alcanza a Lula

El presidente brasileño ganó la segunda vuelta electoral con un 52 % de los sufragios, frente al 48% que obtuvo el hijo mayor del exmandatario ultraderechista Jair Bolsonaro.

La victoria de Lula supone un revés para los planes de Trump de extender la influencia de Washington en Latinoamérica mediante gobiernos de derecha alineados con su agenda.

Aunque Trump no respaldó abiertamente a Flávio Bolsonaro, sí le dedicó gestos como recibirlo en mayo en el Despacho Oval, un honor poco habitual para un senador extranjero.

Con información de EFE

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