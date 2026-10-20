El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró su llamado a Volodímir Zelenski para que alcance un acuerdo de paz con Vladímir Putin. Foto: EFE.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró su llamado a Volodímir Zelenski para que alcance un acuerdo de paz con Vladímir Putin. Foto: EFE.
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Redacción Gestión
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El , volvió a presionar este martes a su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, para que alcance un acuerdo de paz con el mandatario ruso, Vladímir Putin. El líder estadounidense también cuestionó los beneficios que Washington ha obtenido a cambio de la asistencia brindada a Ucrania.

“Zelenski tiene que querer poner fin a esta guerra, si no lo hace, creo que será algo muy negativo”, declaró Trump desde el Despacho Oval, al ser consultado sobre la reunión prevista en Oslo entre el presidente ucraniano y Steve Witkoff, negociador de la Casa Blanca.

Asimismo, advirtió que la situación podría agravarse si Ucrania no acepta negociar, pese a los recursos destinados por Estados Unidos y Europa. Según Trump, Washington ha entregado cientos de miles de millones de dólares en ayuda y armamento, sin recibir una compensación equivalente.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró su llamado a Volodímir Zelenski para que alcance un acuerdo de paz con Vladímir Putin. Foto: EFE.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró su llamado a Volodímir Zelenski para que alcance un acuerdo de paz con Vladímir Putin. Foto: EFE.

“No hemos recibido nada a cambio, salvo un precio elevado del diésel”, insistió el mandatario, al vincular el encarecimiento del combustible con los ataques ucranianos contra instalaciones energéticas rusas y el contexto de tensión en los mercados internacionales.

Tensiones entre Washington y Kiev

Las declaraciones se producen en medio de crecientes fricciones entre ambos gobiernos. Trump ha firmado un acuerdo para comprar combustible a Rusia y flexibilizado sanciones contra Moscú, mientras Ucrania ha expresado preocupación por los retrasos en la entrega de misiles interceptores Patriot, fundamentales para su defensa frente a los ataques rusos.

también ha denunciado interrupciones en el suministro de inteligencia estadounidense y restricciones en el acceso a Starshield, el sistema de comunicaciones satelitales de uso militar vinculado a la red Starlink, utilizada por las fuerzas ucranianas.

Tras su encuentro con Zelenski, Witkoff tiene previsto viajar este miércoles a San Petersburgo para transmitir una propuesta ucraniana destinada a reactivar los contactos de paz.

Con información de EFE.

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