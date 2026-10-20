El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a presionar este martes a su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, para que alcance un acuerdo de paz con el mandatario ruso, Vladímir Putin. El líder estadounidense también cuestionó los beneficios que Washington ha obtenido a cambio de la asistencia brindada a Ucrania.

“Zelenski tiene que querer poner fin a esta guerra, si no lo hace, creo que será algo muy negativo” , declaró Trump desde el Despacho Oval, al ser consultado sobre la reunión prevista en Oslo entre el presidente ucraniano y Steve Witkoff, negociador de la Casa Blanca.

Trump sostuvo que desea que ambas partes alcancen un acuerdo y atribuyó la falta de avances, en buena medida, a la profunda hostilidad entre Zelenski y Putin. “Queremos que Zelenski llegue a un acuerdo, él puede hacerlo”, afirmó.

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Asimismo, advirtió que la situación podría agravarse si Ucrania no acepta negociar, pese a los recursos destinados por Estados Unidos y Europa. Según Trump, Washington ha entregado cientos de miles de millones de dólares en ayuda y armamento, sin recibir una compensación equivalente.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró su llamado a Volodímir Zelenski para que alcance un acuerdo de paz con Vladímir Putin. Foto: EFE.

“No hemos recibido nada a cambio, salvo un precio elevado del diésel”, insistió el mandatario, al vincular el encarecimiento del combustible con los ataques ucranianos contra instalaciones energéticas rusas y el contexto de tensión en los mercados internacionales.

Tensiones entre Washington y Kiev

Las declaraciones se producen en medio de crecientes fricciones entre ambos gobiernos. Trump ha firmado un acuerdo para comprar combustible a Rusia y flexibilizado sanciones contra Moscú, mientras Ucrania ha expresado preocupación por los retrasos en la entrega de misiles interceptores Patriot, fundamentales para su defensa frente a los ataques rusos.

Zelenski también ha denunciado interrupciones en el suministro de inteligencia estadounidense y restricciones en el acceso a Starshield, el sistema de comunicaciones satelitales de uso militar vinculado a la red Starlink, utilizada por las fuerzas ucranianas.

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El presidente ucraniano considera que estas medidas podrían formar parte de una estrategia de Washington para presionar a Kiev a aceptar condiciones favorables a Moscú. La Administración Trump, sin embargo, rechaza esa interpretación.

Tras su encuentro con Zelenski, Witkoff tiene previsto viajar este miércoles a San Petersburgo para transmitir una propuesta ucraniana destinada a reactivar los contactos de paz.

Con información de EFE.