El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, afirmó sentirse “agradecido” por la decisión de Estados Unidos de reanudar el intercambio de inteligencia con Kiev.

Previamente se había advertido que la falta de información desde Estados Unidos dejó a Ucrania en una posición más vulnerable frente a los ataques rusos.

“Estuvo bloqueado durante un tiempo. Y luego la parte estadounidense lo desbloqueó. Estamos muy agradecidos por ello. Ahora funciona”, declaró Zelenski en una entrevista en la NBC emitida el domingo.

“Solo Estados Unidos dispone de esta información de inteligencia única para avisarnos cuando Rusia utiliza misiles balísticos. Y no la recibimos durante los ataques con misiles balísticos que se produjeron a lo largo de tres días”, añadió.

Zelenski confirmó que Estados Unidos retomó el intercambio de inteligencia con Ucrania en medio de guerra con Rusia. (Imagen: EFE/EPA/MARIA SENOVILLA).

La semana pasada el representante de Kiev se quejó de enfrentar restricciones en el servicio de internet por satélite de SpaceX, la empresa del magnate Elon Musk, de la que Ucrania depende en el campo de batalla.

Esta denuncia se dio poco después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticara a Ucrania por atacar refinerías en territorio ruso.

Zelenski dijo entonces que la decisión de SpaceX de poner barreras a su servicio “se trataba de un mensaje del gobierno estadounidense para frenar el ritmo” de los ataques ucranianos. “Y, técnicamente, SpaceX lo llevó a cabo”, añadió.

La administración Trump ha negado estar detrás de cualquier ralentización, y el comentario de Zelenski provocó una réplica por parte de un alto funcionario estadounidense.

“El presidente (Donald) Trump y el secretario (de Estado, Marco) Rubio han afirmado categóricamente que nadie en la administración Trump hizo tal cosa. Y considero que es una gran imprudencia por parte del presidente Zelenski lanzar una acusación así”, declaró el secretario del Tesoro Scott Bessent a la NBC en una entrevista aparte emitida el domingo en el mismo programa.

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Por su lado, Elon Musk , quien ha criticado a Zelenski -llegando incluso a pedir su salida-, señaló a su vez el miércoles que cualquier interrupción reportada por Ucrania en el uso del sistema de comunicaciones por satélite Starshield sería responsabilidad del gobierno de Estados Unidos.

El presidente ucraniano declaró a la NBC que sería “un error histórico” que Estados Unidos apoyara formalmente a Rusia, que comenzó una invasión de Ucrania a principios del 2022.

“Queremos confiar en él, y espero que cambie sus decisiones”, dijo en referencia a Trump.

En otro revés para Kiev, Washington suspendió las sanciones y aranceles impuestos contra Rusia. Rubio afirmó el sábado que esta pausa de 60 días servirá para “analizar” el impacto que tienen estas medidas punitivas en la economía mundial.

(Con información de la agencia AFP).