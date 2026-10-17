El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, cuestionó la decisión de su homólogo estadounidense, Donald Trump, de suspender temporalmente la aplicación de un paquete de sanciones contra Rusia.

El mandatario advirtió que reducir la presión económica sobre Moscú podría alentar nuevos ataques contra la infraestructura energética de Ucrania.

A través de sus redes sociales, Zelensky lamentó que Estados Unidos haya optado por no aplicar la denominada Ley Lindsey Graham, una iniciativa que busca endurecer las sanciones contra la economía rusa y limitar los recursos que financian su maquinaria de guerra.

“En un momento en que Rusia ha lanzado un ataque tan masivo contra nuestro sector energético, lamentablemente, en Estados Unidos se ha tomado la decisión de ignorar por completo la Ley Lindsey Graham”, escribió el mandatario ucraniano, quien consideró que la medida debía ejercer una presión efectiva para poner fin al conflicto.

La decisión de Trump afecta a una ley bautizada con el nombre del fallecido senador republicano Lindsey Graham, que fue uno de los mayores defensores de Ucrania en el Congreso de EE.UU., que busca endurecer las sanciones contra la economía rusa y limitar la maquinaria bélica que financia la guerra contra el país europeo.

Zelensky lamentó que Washington no aplique la ley que busca endurecer las restricciones económicas contra Moscú, en medio de nuevos bombardeos a instalaciones energéticas. Foto: EFE/EPA/Jim Lo Scalzo / POOL

El presidente ucraniano sostuvo que la iniciativa legislativa aún podría contribuir a frenar la ofensiva rusa, pero insistió en que debe aplicarse de manera efectiva.

Zelensky aludió aparentemente a la decisión de Gregory W. Meeks, miembro del Partido Demócrata en la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, que presentó el viernes un proyecto de ley bipartidista para prohibir “el acuerdo corrupto del presidente Trump con (el presidente ruso,) Vladimir Putin, para comprar e importar diésel ruso”, según un comunicado del propio representante.

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En opinión de Zelensky, “es importante que todos en Estados Unidos vean lo que realmente está sucediendo” en Ucrania por culpa de Rusia.

En esa línea, el mandatario ucraniano sostuvo que “Rusia intenta provocar un apagón en Ucrania justo antes del invierno” y “pretende dejar a millones de nuestros ciudadanos sin electricidad ni calefacción”.

“Paralizar las sanciones estadounidenses, aliviar la presión sobre el agresor y ofrecer recompensas económicas a Putin solo lo anima a seguir atacando”, afirmó Zelensky, quien pidió mantener la presión sobre Rusia para detener la guerra.

El mandatario recordó que los ataques del viernes alcanzaron más de 15 instalaciones críticas de generación y transmisión eléctrica en distintas regiones de Ucrania.

Frente a esta situación, insistió en que los esfuerzos internacionales deben concentrarse en terminar el conflicto y no en facilitar que Moscú lo prolongue.

Elaborado con información de EFE