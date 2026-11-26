Los egresados de cursos y programas de extensión de entidades públicas podrán acceder a una bonificación del 10% sobre su puntaje final en concursos públicos de méritos convocados por la misma institución que los capacitó.

Esta medida busca facilitar la incorporación del talento joven formado con recursos del Estado al servicio público, según la iniciativa de Juntos por el Perú.

El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad, el dictamen recaído en la Proposición Legislativa 168-2026-2031-CD, que modifica el Decreto Legislativo 1401, norma que regula las modalidades formativas de servicios en el sector público.

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La iniciativa, presentada por la diputada Jacqueline Tapullima, de Juntos por el Perú, plantea incorporar incentivos meritocráticos para quienes culminen satisfactoriamente cursos y programas de extensión organizados por entidades estatales.

De acuerdo con el texto aprobado, la bonificación se aplicará exclusivamente en concursos públicos de méritos convocados por la entidad organizadora del programa de capacitación.

Para acceder al beneficio, deberá existir una correspondencia directa entre las competencias desarrolladas durante el curso y el perfil del puesto al que se postula. Esta relación deberá estar identificada previamente en las bases del proceso de selección.

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¿QUIÉNES PODRÁN ACCEDER A LA BONIFICACIÓN DEL 10%?

El incentivo estará dirigido a egresados de programas de capacitación especializados impartidos por entidades públicas, como Osinergmin, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), la Sunat, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), Osiptel o el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

La propuesta establece que serán válidos únicamente aquellos obtenidos tras ingresar mediante una convocatoria pública y aprobar una evaluación. Se excluyen expresamente los certificados que acrediten solo la participación en un curso.

#PlenoDeDiputados aprobó el texto sustitutorio de la PL 168, que propone modificar el Decreto Legislativo 1401, que aprueba el régimen especial que regula las modalidades formativas de servicios en el sector público, para incorporar incentivos meritocráticos a favor de los egresados de los cursos y programas de extensión. Se enviará al Senado de la República. — Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) November 26, 2026

Además, la bonificación no significará un ingreso automático al Estado ni un nombramiento. Los postulantes deberán cumplir con el perfil requerido, superar las etapas del concurso y alcanzar previamente el puntaje mínimo aprobatorio para que se les aplique el incentivo.

El beneficio podrá utilizarse dentro de los 36 meses posteriores a la aprobación del curso y no será acumulable con la bonificación para jóvenes contemplada en la Ley 31533. En ese caso, el postulante deberá elegir el incentivo que le resulte más favorable.

SERVIR ESTABLECERÁ REQUISITOS TÉCNICOS

La propuesta también dispone que la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir) establezca, en un plazo de 90 días calendario, la carga horaria mínima y los parámetros técnicos comunes que deberán cumplir estos programas de capacitación.

La medida recoge recomendaciones técnicas de Servir y del Ministerio de Educación, con el objetivo de establecer criterios uniformes para determinar qué cursos podrán otorgar el incentivo.

La norma tendrá una vigencia temporal de tres años. Durante ese periodo, las entidades públicas deberán reportar a Servir los resultados de su aplicación.

El organismo rector realizará evaluaciones anuales y deberá presentar un primer informe a los 18 meses, a fin de medir el impacto de la bonificación y determinar si corresponde prorrogarla.

¿QUÉ BUSCA ESTA MEDIDA?

Durante el debate, la autora de la iniciativa sostuvo que el Estado invierte recursos en la formación de jóvenes profesionales, pero no necesariamente facilita su posterior incorporación al servicio civil.

Tapullima señaló que el incentivo busca aprovechar las competencias adquiridas por los egresados y reducir las barreras que enfrentan para acceder al mercado laboral público, especialmente aquellos jóvenes que se trasladan desde provincias para capacitarse.

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Según la parlamentaria, el beneficio no constituye un privilegio, sino un mecanismo para reconocer la formación especializada y promover que el talento desarrollado por las propias instituciones públicas pueda contribuir a su gestión.

La iniciativa plantea, así, vincular la capacitación financiada por el Estado con oportunidades de acceso al empleo público, sin eliminar la obligación de competir y cumplir con los requisitos establecidos en cada proceso de selección.

Tras su aprobación en la Cámara de Diputados, la iniciativa continuará su trámite en el Senado de la República, donde deberá ser evaluada antes de completar el procedimiento para su eventual promulgación y entrada en vigencia.