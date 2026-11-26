A continuación, presentamos una selección de nuestros consejos de gestión favoritos para dirigir reuniones efectivas y cómo mantener la calma y guiar conversaciones de alto riesgo con claridad y serenidad.

— Visualiza la reunión con anticipación. Imagina el entorno, a las personas y cómo te gustaría sentirte al salir. Ensaya mentalmente cómo iniciarás la discusión, cómo manejarás la tensión y cómo conducirás hacia una solución. Anticipa los desafíos y planea respuestas tranquilas y seguras.

— Replantea tu perspectiva. Antes de la reunión, reflexiona sobre qué resultados positivos podrían surgir de la conversación. Este pequeño cambio fortalece tu resiliencia emocional y te ayuda a abordar la interacción con empatía y claridad.

— Incluye un margen de tiempo. Date 10 minutos antes de la reunión para concentrarte y 10 minutos después para recargar energías. Un momento de tranquilidad pueden ayudarte a mantener la compostura y evitar llevar el estrés a tu próxima interacción.

Cómo evitar la “resaca” de una mala reunión

Una mala reunión no termina cuando se termina la llamada; persiste, mermando la productividad y la moral de tu equipo. Para evitar estas “resacas de reunión”, enfócate en cinco estrategias clave.

1. No domines, facilita. Fomenta la participación permitiendo que los miembros del equipo dirijan los puntos relevantes de la agenda. Estructura las discusiones para garantizar que todos tengan voz.

2. Reduce la lista de invitados. Invita solo a quienes sean esenciales para la discusión. Si alguien no necesita estar presente, pídele su opinión antes de la reunión o envíale un resumen de seguimiento.

3. Convierte los puntos del orden del día en planes de acción. Plantea los puntos del orden del día como preguntas específicas que impulsen la toma de decisiones. Los temas claros y orientados a la acción mantienen la eficiencia de las reuniones.

4. Aprovecha cada minuto y no te pases del tiempo. Programa las reuniones para que duren el tiempo mínimo necesario. Seguir el orden del día y terminar a tiempo ayuda a las personas a mantener la concentración y reduce la frustración.

5. Exige responsabilidad. Asigna responsables a cada tarea y aclara los siguientes pasos antes de que termine la reunión.

Corrige las reuniones híbridas deficientes

Como gerente, ¿cómo puedes mejorar las reuniones de tu equipo en este mundo híbrido?

— Considera la cultura de las reuniones como una parte importante de la cultura de la empresa. ¿Qué tipo de cultura de reuniones quieres para tu equipo? Establece las mejores prácticas y define los roles y las responsabilidades.

— Identifica e invierte en líderes de reuniones. Dirigir reuniones efectivas es una habilidad y, como cualquier otra, se puede cultivar y fortalecer. Investigaciones recientes muestran que el 54% de todas las reuniones son dirigidas por apenas el 10% de los empleados. La capacitación específica para este grupo de “usuarios avanzados” puede ayudar a promover una cultura de reuniones más saludable en tu equipo.

— Aprovecha los datos. Una de las ventajas de las reuniones virtuales es que generan datos que ofrecen información valiosa sobre la productividad, el compromiso e incluso la retención; así que aprovéchalos.

Utiliza la curiosidad

Si tus reuniones son crónicamente aburridas, tal vez sea el momento de introducir la curiosidad en la agenda para mantener a las personas concentradas y las cosas en el camino correcto.

Primero, dirige la atención del equipo hacia la identificación del problema que deben resolver. En lugar de hacerlo por ellos, pide a todos los presentes que definan el objetivo de la reunión en una sola frase. Aclarar una misión colectiva desde el inicio ayudará a alinear a los miembros del equipo y reducirá la confusión o las digresiones irrelevantes.

Acto seguido, deja que tus empleados tomen la palabra. Muestra curiosidad, pide a los demás sus opiniones antes de compartir las tuyas y escucha activamente. Esta es una forma poderosa de involucrar y empoderar a las personas.

Por último, ofrece retroalimentación, pero evita el lenguaje sentencioso. Si no estás seguro de qué pensar sobre una idea, indaga un poco más. Simplemente decir “cuéntame más” es una forma no juzgadora de expresar curiosidad y mantener el impulso de la reunión.

Cómo mejorar las malas reuniones

¿Cómo puedes mejorar las reuniones cuando no eres tú quien las dirige? El mejor momento para intervenir suele ser incluso antes de que se lleve a cabo la reunión. Comunícate con el organizador para preguntarle si hay un orden del día, materiales relevantes que pueda compartir con anticipación o cualquier cosa que puedas hacer para ayudar a prepararte.

Durante una reunión que se está desviando del tema, puedes tomar la iniciativa y volver a encauzar la conversación. Remítete al orden del día, si es que hay uno. Si no lo hay, puedes intervenir para aclarar el objetivo de la reunión y luego señalar cuando la conversación se desvíe del tema.

Después de la reunión, comunícate con el organizador para comparar impresiones y aclarar los siguientes pasos y quién es responsable de ellos. Esto garantizará el seguimiento.

Por: HBR Editors