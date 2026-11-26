Casa Di Conti nació en 1947 en Cândido Mota, en el estado brasileño de São Paulo, como una empresa familiar dedicada a la fabricación de bebidas. La compañía alcanzó reconocimiento nacional con sus vermuts Contini y, en 2001, ingresó al negocio cervecero con el lanzamiento de Conti Bier. A lo largo de su trayectoria, Casa Di Conti amplió su oferta cervecera hasta incorporar ocho marcas y consolidó su presencia comercial en países de América, Europa y África.

Ahora, Casa Di Conti Ltda., de Brasil, presentó ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) una solicitud para registrar la denominación Conti Zero° Grau y su logotipo como marca de producto. Con expediente N.° 53910-2026/DSD, apunta a la clase 32, correspondiente a cervezas, un negocio que tiene como competidores locales a Backus y Heineken.

La solicitud contempla también la protección de los colores del logotipo.

Casa Di Conti pone la mira en Perú con su marca Conti Zero Grau

La brasileña Casa Di Conti diversificó su negocio más allá de las cervezas. En 2011, ingresó al segmento de refrescos con el lanzamiento de Conti Cola, al que luego sumó sabores como guaraná, naranja, limón y uva. Tres años después, incorporó la bebida energética Big Power a su portafolio.

Una de sus propuestas es Conti Zero Grau, una cerveza de estilo pilsner con 4.4% de graduación alcohólica. Se comercializa en presentaciones de 269, 300, 350, 473 y 600 mililitros, además de envases de un litro. La marca forma parte de una oferta que incluye otras variedades, como Conti Bier, Samba y Smith44.

Ahora, Casa Di Conti Ltda. presentó una solicitud para registrar la denominación Conti Zero° Grau y su logotipo como marca de producto en la clase 32.

El trámite permitiría a Casa Di Conti proteger la marca Conti Zero Grau en Perú dentro de la categoría de cervezas. Sin embargo, la solicitud ante Indecopi no confirma que la compañía tenga previsto comercializar el producto en el país ni permite anticipar una fecha de ingreso.

La costarricense FIFCO apunta al mercado peruano

Florida Ice and Farm Company (FIFCO) es un grupo costarricense fundado en 1908, con operaciones en Costa Rica, Guatemala, México, El Salvador y Estados Unidos. Sus negocios comprenden tres divisiones: Florida Bebidas, Florida Hospitalidad y Florida Retail.

A través de su división de bebidas y alimentos, FIFCO agrupa a Distribuidora La Florida S.A. y otras unidades, como Industrias Alimenticias Kern’s y FIFCO USA. El grupo cuenta con un portafolio de más de 1,500 productos y genera empleo para más de 5,500 personas en sus distintos mercados

En septiembre de 2025, FIFCO anunció un acuerdo para vender su negocio de bebidas, alimentos y comercio minorista a la neerlandesa Heineken por US$3,250 millones. La transacción comprendía operaciones en Costa Rica, Guatemala, México, Nicaragua y Panamá. Hoy en día, en el esquema corporativo presentado por FIFCO, Distribuidora La Florida figura con una participación de 75% de la firma costarricense y 25% de Heineken.

El portafolio de bebidas alcohólicas de Distribuidora La Florida incluye Adán & Eva, una línea de hard seltzer (bebida alcohólica carbonatada y ligera) con 4% de graduación alcohólica, disponible en variedades como frutos rojos, durazno, mandarina, maracuyá con piña y limonada. La empresa también comercializa otras marcas, como Smirnoff, además de cervezas, refrescos y productos alimenticios

Precisamente, Distribuidora La Florida S.A. presentó ante Indecopi una solicitud para registrar la denominación Adán & Eva y su logotipo como marca de producto. El expediente N.° 59658-2026/DSD comprende la clase 33, correspondiente a bebidas alcohólicas, excepto cervezas.

La eventual concesión del registro permitiría a Distribuidora La Florida proteger Adán & Eva en Perú dentro de esa categoría de bebidas. Sin embargo, la solicitud no confirma que la empresa tenga previsto comercializarla en el país ni permite anticipar una fecha de ingreso.

La guatemalteca detrás de Tampico amplía su portafolio de bebidas y mira al Perú

Alimentos Maravilla S.A. es una empresa guatemalteca del sector de alimentos y bebidas que cuenta con más de 33 años de trayectoria. La compañía se define como una multilatina dedicada a la producción de néctares, bebidas y alimentos, y reúne a más de 2,000 colaboradores enfocados en la investigación, la innovación y el desarrollo de productos para los mercados de América y el Caribe.

Su portafolio reúne marcas como Del Frutal, Néctar Maravilla, Del Fruto, De la Granja, Sipi, Revive, Naturas, V8 Splash, Bebere, Yogikids, Vive Soy, Bonlife y Del Monte, entre otras. También comprende la marca estadounidense Tampico, una bebida tipo ponche de cítricos propiedad de Marbo Inc., con sede en Chicago. Alimentos Maravilla tiene una licencia de franquicia para producirla, envasarla y comercializarla en Guatemala y otros mercados de Centroamérica.

En este contexto, Alimentos Maravilla presentó ante Indecopi una solicitud para registrar la denominación Finca Real y su logotipo como marca de producto. El expediente N.° 64591-2026/DSD comprende la clase 32, que incluye bebidas de frutas sin alcohol, aguas minerales y carbonatadas, jugos y néctares, entre otros productos.

La inscripción de Finca Real en el registro de marcas de Perú permitiría a Alimentos Maravilla contar con protección legal para esta denominación en la categoría de bebidas sin alcohol. Sin embargo, el trámite no implica que la empresa haya confirmado planes para comercializar sus productos en el mercado peruano ni establece una fecha de ingreso.

Supermercados Peruanos amplía la oferta de Bell’s con nuevas categorías de bebidas

Supermercados Peruanos S.A. (SPSA), empresa peruana propietaria de Plaza Vea, tiene sus antecedentes en la llegada de la cadena chilena Santa Isabel al país, en 1993. La operación pasó por distintos propietarios hasta que, en 2001, Royal Ahold introdujo el formato Plaza Vea en el mercado local. Dos años después, Intercorp adquirió el negocio y reorganizó sus operaciones bajo Supermercados Peruanos, consolidando esta cadena como uno de sus principales formatos comerciales.

La compañía también desarrolla un portafolio de marcas propias para distintas categorías de consumo. Entre ellas figura Bell’s, introducida en el mercado peruano en septiembre de 2005, inicialmente con productos de primera necesidad como arroz, azúcar, aceite y menestras, bajo una propuesta de calidad a precios accesibles.

Recientemente, Supermercados Peruanos presentó dos solicitudes ante Indecopi para registrar la denominación Bell’s y su logotipo como marca de producto. Ambos expedientes fueron ingresados el 9 de noviembre de 2026 y publicados al día siguiente. El primero, N.° 66279-2026/DSD, comprende la clase 32, que incluye cervezas, aguas minerales y gaseosas, jugos, néctares, bebidas energizantes y otras preparaciones para elaborar bebidas sin alcohol.

El segundo pedido, identificado con el expediente N.° 66282-2026/DSD, corresponde a la clase 33, que abarca bebidas alcohólicas, excepto cervezas. La solicitud incluye vinos, licores —entre ellos whisky—, bebidas espirituosas y preparaciones alcohólicas para elaborar bebidas.

Las solicitudes permitirían a Supermercados Peruanos ampliar la protección de Bell’s en estas categorías de bebidas. Sin embargo, los trámites ante Indecopi no confirman que la compañía tenga previsto lanzar productos bajo esta marca en dichos segmentos ni permiten anticipar una fecha de comercialización.