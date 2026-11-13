La marca peruana VORAZ fue lanzada a finales de enero de 2025 como una propuesta de snacks de papa artesanal, elaborados a partir de papa peruana procedente de Huánuco. La iniciativa fue creada por la estratega de marketing y publicidad Luciana Olivares, directora de Boost Brand Accelerator, junto con su socio Aarón Aguayo. La propuesta busca diferenciarse en el mercado de consumo masivo mediante una identidad irreverente y una apuesta por poner en valor la calidad de la papa nacional.

Ahora, VORAZ S.A.C., empresa peruana, presentó ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) dos solicitudes para registrar la denominación “VORAZ”, junto con su logotipo, como marca de producto. Los expedientes corresponden a las clases 32 y 33, que comprenden bebidas no alcohólicas y bebidas alcohólicas, respectivamente.

VORAZ busca extender su marca más allá del negocio de snacks

VORAZ participa en la categoría de snacks con papas artesanales elaboradas bajo el estilo kettle cooked o tipo hervidor, un método de preparación asociado con chips de textura más gruesa y crocante. La propuesta utiliza papa peruana procedente de Huánuco como materia prima y busca diferenciarse de las opciones tradicionales presentes en las góndolas.

La marca construyó su identidad alrededor del disfrute del antojo y una comunicación irreverente, vinculada con la cultura pop. Su concepto parte de la idea de que un producto necesita una historia para distinguirse de otras alternativas de consumo masivo. Así, VORAZ busca competir no solo desde el producto, sino también desde su identidad y conexión con el consumidor.

En ese contexto, VORAZ S.A.C. presentó ante Indecopi dos solicitudes para registrar la denominación VORAZ y su logotipo. La primera corresponde a la clase 32, que comprende cervezas, bebidas sin alcohol, aguas minerales y carbonatadas, bebidas a base de frutas y zumos, así como jarabes y preparaciones para elaborar bebidas. La segunda abarca la clase 33, referida a bebidas alcohólicas, excepto cervezas, y preparaciones alcohólicas.

De concretarse la protección de la marca en estas categorías, VORAZ ampliaría su presencia registral más allá del segmento de snacks en el que ya participa. Sin embargo, las solicitudes no confirman que la empresa tenga previsto lanzar bebidas ni precisan qué productos podrían comercializarse bajo esta denominación.

ÚNIKO busca ampliar su presencia en el mercado de alimentos con nueva marca

Único Supermercados Mayorista E.I.R.L. es un establecimiento comercial ubicado en Iquitos, Loreto, dedicado a la venta de productos al por mayor y menor. Su operación está orientada tanto al público general como a comerciantes, con una oferta que incluye alimentos, bebidas y artículos de consumo cotidiano.

El negocio comercializa productos como frutas, verduras, carnes, congelados, abarrotes y artículos de limpieza. Su actividad comprende la venta mayorista de alimentos, bebidas y tabaco, además del comercio minorista en establecimientos especializados.

En cuanto a su portafolio de marcas, Único Supermercados Mayorista E.I.R.L. presentó ante Indecopi una solicitud para registrar la denominación ÚNIKO y su logotipo, bajo la modalidad de marca de producto. El expediente N.° 58004-2026/DSD corresponde a la clase 30.

Esta categoría comprende productos como café, cacao, arroz, pastas, harinas, cereales, pan, productos de pastelería y confitería, chocolate, helados, azúcar, miel, especias, salsas y condimentos, entre otros. La solicitud podría abrir la posibilidad de desarrollar una marca propia en el segmento de alimentos. Sin embargo, el expediente no precisa si la empresa contempla comercializar estos productos bajo la denominación ÚNIKO ni confirma próximos lanzamientos.

Santillana y una nueva apuesta en educación: ¿qué prepara la editorial?

Desde el año 2000, Santillana forma parte del grupo PRISA, conglomerado español con presencia en los sectores de medios de comunicación y educación. La editorial cuenta con una trayectoria vinculada al desarrollo de contenidos educativos, libros de texto y literatura infantil y juvenil en América Latina.

En 2016, Santillana culminó la adquisición de Carvajal Soluciones Educativas, cuya marca más conocida es Norma, incorporando también sellos y colecciones como Greenwich, Buenas Noches, Torre de Papel, Zona Libre, Kapelusz y Educa Inventia. Posteriormente, en 2020, PRISA concretó la venta de Santillana España a la finlandesa Sanoma Corporation, con lo que la compañía pasó a concentrar el 100% de sus actividades en América Latina. En 2021, Francisco Cuadrado asumió la presidencia de Santillana.

Ahora, Santillana S.A. presentó ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) una solicitud para registrar la denominación “SANTILLANA EXPANDE” y su logotipo, bajo la modalidad de marca de producto y servicio. El expediente N.° 63170-2026/DSD comprende las clases 9, 16 y 41.

La solicitud incluye productos como software educativo, aplicaciones móviles, libros digitales, audiolibros, publicaciones impresas y material de enseñanza. También contempla servicios de educación, formación, edición y publicación de contenidos en distintos formatos. Sin embargo, el expediente no precisa si SANTILLANA EXPANDE corresponde a una nueva plataforma educativa, una línea de productos o una ampliación de los servicios que la editorial ya ofrece en la región.

¿Bell’s busca ingresar a nuevas categorías vinculadas con la salud?

Supermercados Peruanos S.A. (SPSA), empresa peruana propietaria de Plaza Vea, tiene sus antecedentes en la llegada de la cadena chilena Santa Isabel al país, en 1993. La operación pasó por distintos propietarios hasta que, en 2001, Royal Ahold introdujo el formato Plaza Vea en el mercado local. Dos años después, Intercorp adquirió el negocio y reorganizó sus operaciones bajo Supermercados Peruanos, consolidando esta cadena como uno de sus principales formatos comerciales.

Actualmente, la compañía también desarrolla un portafolio de marcas propias para distintas categorías de consumo. Entre ellas figura Bell’s, introducida en el mercado peruano en septiembre de 2005, inicialmente con productos de primera necesidad como arroz, azúcar, aceite y menestras, bajo una propuesta de relación entre calidad y precio accesible.

En cuanto a su estrategia de protección de marcas, Supermercados Peruanos S.A. presentó ante Indecopi una solicitud para registrar la denominación BELL’S y su logotipo, bajo la modalidad de marca de producto. El expediente N.° 66244-2026/DSD corresponde a la clase 5.

La categoría comprende alimentos para bebés, suplementos alimenticios, productos farmacéuticos, preparaciones para uso médico y veterinario, productos higiénicos para uso médico, desinfectantes, fungicidas y herbicidas, entre otros.

Ahora bien, la solicitud podría ampliar la protección de Bell’s hacia categorías vinculadas con la salud, la nutrición y el cuidado personal. Sin embargo, el expediente no precisa si Supermercados Peruanos contempla incorporar nuevos productos a su portafolio bajo esta denominación ni confirma próximos lanzamientos comerciales.