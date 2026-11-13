Las tiendas de conveniencia y supermercados amplían la oferta de productos de consumo inmediato en el mercado peruano.
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Dax Canchari Reyes
Dax Canchari Reyes

A poco más de un año de su lanzamiento, VORAZ ha conseguido presencia en distintos canales de comercialización, desde supermercados como Tottus, Plaza Vea y Metro hasta tiendas de conveniencia como OXXO y Tambo+. La marca peruana busca seguir desarrollando su negocio de consumo masivo, mientras surgen interrogantes sobre las nuevas categorías que podría explorar. ¿Qué se conoce sobre sus próximos movimientos?

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