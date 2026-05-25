Mondelez International, compañía dueña de marcas como Oreo, Club Social y Trident, reafirmó su apuesta de crecimiento en Perú tras registrar ingresos por US$1,348 millones en Latinoamérica durante el primer trimestre de 2026, resultado que representó un crecimiento de 12.1% frente al mismo periodo del año anterior. La multinacional destacó que el desempeño regional estuvo impulsado por la fortaleza de sus marcas y una estrategia enfocada en innovación y expansión de portafolio en mercados claves como el peruano.

La compañía señaló que Latinoamérica se consolidó como una de las regiones de mayor crecimiento dentro de su operación global. El desempeño estuvo alineado con el crecimiento de los mercados emergentes, que avanzaron 11.4% a nivel mundial; superando el desempeño de mercados desarrollados, que crecieron 6.1%.

En el caso peruano, Mondelez resaltó que continuará fortaleciendo su presencia mediante nuevas propuestas comerciales y lanzamientos dirigidos al consumidor local. Sebastián Belloni, director general de Mondelez Pacífico —región que integra Perú, Chile, Ecuador y Bolivia—, aseguró que “los resultados en Perú reflejan la fortaleza de nuestras marcas, nuestra capacidad de innovar constantemente y el compromiso de nuestros equipos para seguir conectando con las necesidades de los consumidores”.

La multinacional Mondelēz reforzó su apuesta por el mercado peruano mediante innovación de productos y fortalecimiento de marcas de consumo masivo. (Foto: Mondelēz International).

Nuevos productos y estrategia comercial

Belloni anunció que la empresa mantendrá una estrategia enfocada en el crecimiento sostenido y en la evolución de sus principales categorías de consumo masivo. “Continuamos impulsando el crecimiento a través de un portafolio dinámico, nuevas propuestas de valor y una ejecución sólida en el mercado, reafirmando nuestra apuesta de largo plazo por el mercado local y por el desarrollo sostenible de nuestras categorías”, afirmó Belloni.

Como parte de esta estrategia, la multinacional impulsó nuevos productos en Perú y Chile durante el primer trimestre del año para responder a las preferencias de los consumidores y dinamizar sus categorías.

Mondelēz destacó que el crecimiento regional estuvo impulsado por la fortaleza de sus marcas y una mayor conexión con las preferencias de los consumidores. (Foto: difusión).

Próximos pasos en 2026 y resultados globales

Mondelēz explicó que los resultados en América Latina fueron alcanzados en un contexto global desafiante marcado por la inflación en los costos de insumos y mayores presiones operativas, según reportó Business Empresarial. Pese a esa situación, la empresa registró ingresos globales por US$10,080 millones durante el primer trimestre de 2026, lo que representó un crecimiento de 8.2% frente al mismo periodo del año pasado.

Asimismo, la utilidad operativa global de la compañía se ubicó en US$808 millones, mientras que la utilidad por acción alcanzó US$0.44, reflejando un incremento de 41.9% interanual.

De cara al resto de 2026, Mondelez mantiene sus proyecciones globales y prevé un crecimiento orgánico de ingresos de entre 0% y 2%, además de un flujo de caja libre cercano a US$3,000 millones. En Perú, la compañía ratificó que continuará apostando por la innovación, el fortalecimiento de sus marcas y la expansión de su portafolio, consolidando al país como uno de sus mercados prioritarios dentro de Latinoamérica.