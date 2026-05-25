Mondelez International consolidó a Latinoamérica como una de sus regiones de mayor crecimiento durante el inicio de 2026, tras registrar un aumento de 12.1% en ingresos. (Foto: difusión).
Mondelez International consolidó a Latinoamérica como una de sus regiones de mayor crecimiento durante el inicio de 2026, tras registrar un aumento de 12.1% en ingresos. (Foto: difusión).
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Redacción Gestión
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tras registrar ingresos por US$1,348 millones en Latinoamérica durante el primer trimestre de 2026, resultado que representó un crecimiento de 12.1% frente al mismo periodo del año anterior. La multinacional destacó que el desempeño regional estuvo impulsado por la fortaleza de sus marcas y una estrategia enfocada en innovación y expansión de portafolio en mercados claves como el peruano.

. El desempeño estuvo alineado con el crecimiento de los mercados emergentes, que avanzaron 11.4% a nivel mundial; superando el desempeño de mercados desarrollados, que crecieron 6.1%.

En el caso peruano, dirigidos al consumidor local. Sebastián Belloni, director general de Mondelez Pacífico —región que integra Perú, Chile, Ecuador y Bolivia—, aseguró que “los resultados en Perú reflejan la fortaleza de nuestras marcas, nuestra capacidad de innovar constantemente y el compromiso de nuestros equipos para seguir conectando con las necesidades de los consumidores”.

La multinacional Mondelēz reforzó su apuesta por el mercado peruano mediante innovación de productos y fortalecimiento de marcas de consumo masivo. (Foto: Mondelēz International).
La multinacional Mondelēz reforzó su apuesta por el mercado peruano mediante innovación de productos y fortalecimiento de marcas de consumo masivo. (Foto: Mondelēz International).
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Nuevos productos y estrategia comercial

Belloni anunció que la empresa mantendrá una estrategia enfocada en el crecimiento sostenido y en la evolución de sus principales categorías de consumo masivo. “Continuamos impulsando el crecimiento a través de un portafolio dinámico, nuevas propuestas de valor y una ejecución sólida en el mercado, reafirmando nuestra apuesta de largo plazo por el mercado local y por el desarrollo sostenible de nuestras categorías”, afirmó Belloni.

Como parte de esta estrategia, la multinacional impulsó nuevos productos en Perú y Chile durante el primer trimestre del año para responder a las preferencias de los consumidores y dinamizar sus categorías.

Mondelēz destacó que el crecimiento regional estuvo impulsado por la fortaleza de sus marcas y una mayor conexión con las preferencias de los consumidores. (Foto: difusión).
Mondelēz destacó que el crecimiento regional estuvo impulsado por la fortaleza de sus marcas y una mayor conexión con las preferencias de los consumidores. (Foto: difusión).
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Próximos pasos en 2026 y resultados globales

Mondelēz explicó que los resultados en América Latina fueron alcanzados en un contexto global desafiante marcado por la inflación en los costos de insumos y mayores presiones operativas, según reportó Business Empresarial. Pese a esa situación, la empresa registró ingresos globales por US$10,080 millones durante el primer trimestre de 2026, lo que representó un crecimiento de 8.2% frente al mismo periodo del año pasado.

Asimismo, la utilidad operativa global de la compañía se ubicó en US$808 millones, mientras que la utilidad por acción alcanzó US$0.44, reflejando un incremento de 41.9% interanual.

De cara al resto de 2026, Mondelez mantiene sus proyecciones globales y prevé un crecimiento orgánico de ingresos de entre 0% y 2%, además de un flujo de caja libre cercano a US$3,000 millones. En Perú, la compañía ratificó que continuará apostando por la innovación, el fortalecimiento de sus marcas y la expansión de su portafolio, consolidando al país como uno de sus mercados prioritarios dentro de Latinoamérica.

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