Al mismo estilo de los futbolistas Jefferson Farfán, Gianluca Lapadula y otros deportistas, el arquero de la selección nacional Pedro Gallesse incursionó recientemente en la moda urbana y ahora impulsa su crecimiento. Así, el guardameta anunció la apertura de la tienda online de su marca Pedro Gallese Colección.

En concreto, la marca impulsa una propuesta de moda urbana y accesorios enfocada en difundir la identidad y cultura del Perú. La oferta se traslada a la comercialización de gorros, prendas de vestir, shorts y diversos accesorios.

Pedro Gallese Colección propone una colección de gorros, prendas de vestir, shorts y diversos accesorios. (Foto: difusión).

Antes de presentar su tienda virtual, la marca Pedro Gallese Colección ingresó a la cadena de tiendas Estilos, la cual cuenta con más de 25 locales a nivel nacional, informó Business Empresarial.

Otros futbolistas que también apostaron por la moda

En el 2024, el exdelantero nacional Jefferson Farfán incursionó en el mundo de la moda con el lanzamiento de ‘Mdre’, su línea de ropa urbana inspirada en valores como el amor y el compromiso maternal. Inicialmente, ‘Mdre’ introdujo al mercado una línea de gorras y ahora cuenta con camisetas, hoodies, entre otros.

Antes, en 2022, el seleccionado local Gianluca Lapadula también lanzó su propia marca de ropa urbana y deportiva llamada GL9. Entre sus productos, destacan sudaderas, camisetas, pantalones, accesorios y prendas sin mangas.