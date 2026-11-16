Juan Carlos Chávez, gerente de investigación de mercados de Logiconsult, indicó que siete de cada 10 entrevistados —72%— declaran interés en capacitarse en los próximos seis meses, independientemente de la coyuntura política, económica o del fenómeno El Niño.

“La intención es alta sobre todo porque la educación, finalmente, te permite tener herramientas para aspirar a un mejor cargo”, comentó.

Sin embargo, no es la única motivación, pues hay otra que inclusive adquiere un carácter de urgencia. En concreto, la capacitación como medida de “blindaje laboral” para revalidar la vigencia frente a recortes de trabajo viene cobrando fuerza y crece a medida que avanza la edad. En menores de 30 años, el 15% se capacita por el temor a despidos y disposiciones relacionadas con su edad; pero en mayores de 40 años, esa apuesta crece a 40%.

Al respecto, el ejecutivo manifestó que los empleados más adultos ya perciben o evidencian riesgo de salir del mundo corporativo porque tienen competencia en su mismo puesto por ejecutivos menores con mayor estudio y capacidades. Asimismo, resultan siendo trabajadores muy caros para las compañías, mientras estas suelen impulsar medidas de salidas a menos que el trabajador que ya alcanzó su pico salarial tenga ese “plus” de capacidades adicionales que hoy exige el mercado.

La capacitación como medida de “blindaje laboral” para revalidar la vigencia frente a recortes de trabajo viene cobrando fuerza y crece a medida que avanza la edad. (Foto: iStock).

En ese sentido, los empleados mayores buscan actualizar sus conocimientos para seguir siendo competitivos y no quedarse relegados. “La formación continua en este caso funciona como una estrategia para mantenerse vigente en sus capacidades y evitar o mitigar riesgos “, subrayó.

Bajo esa perspectiva, la intención de estudiar se intensifica justamente a partir de los 41 años. Según el estudio, la intención en el rango de 22 a 30 años es 60%, en 31 a 40 años sube a 68%, en 41 a 50 años a 78%; y en 51 a 55 años, a 78.5%. Para este segmento, recomendó apostar por cursos cortos, rápido y de utilidad inmediata, considerando a la inteligencia artificial (IA) porque ahorra tiempo en tareas administrativas y de otro tipo.

INTENCIÓN DE EJECUTIVOS POR ESTUDIAR EN PRÓXIMOS SEIS MESES. Fuente: Logiconsult.

Barreras para la educación continua: el tiempo ya pesa más que el costo

Sobre las barreras para apostar por la formación continua, Chávez señaló que la falta de tiempo ya supera al costo. En detalle, el 46% frena su educación por la agenda diaria antes que por el presupuesto, frente a alrededor de 30% que lo hace por costo.

“Los encuestados declaran que tienen el dinero o lo pueden conseguir. El problema no es tanto eso porque no es un ticket muy alto (el promedio proyectado), el asunto es qué horarios me brinda este programa”, explicó.

En la actualidad, reconoció que el trabajador dependiente normalmente no suele cumplir el horario determinado de trabajo. Los horarios establecidos suelen ser de 9 am a 6 pm, pero la gran mayoría se queda hasta las 7 pm u 8 pm, porque ese horario extendido permite cumplir objetivos, tener mayor visibilidad dentro de la compañía y ser visto como más productivo.

Ante tal rutina, anotó que el trabajador queda con menos tiempo para actividades personales o de estudios, y cada vez es más complejo destinar dos o tres días a la semana a un programa universitario, más potente en cantidad de horas, frente a un curso corto de una o dos veces por semana, de dos horas.

En tanto, el fin de semana es mucho más complejo por compromisos familiares, ocio y otras actividades. Además, después de la jornada laboral, muchos ejecutivos van al gimnasio, cine, teatro o salen a comer, por lo que el tiempo cada vez es más reducido.

Cursos cortos y ticket accesible: salida rápida sin frenar la rutina

Precisamente frente a las dificultades de tiempo, Chávez indicó que los cursos cortos se presentan programas ágiles que garantizan una salida rápida al mercado sin frenar la rutina, con contenidos altamente prácticos y aplicables. En su mayoría, refirió que estos duran un mes y como máximo un mes y medio, con tickets entre S/200 y S/500, que pueden estirarse hasta S/700 según duración.

“El curso corto normalmente lo llevas una o dos veces por semana, que son dos horas, en su mayoría, entonces, se hace mucho más accesible”, sostuvo.

Tal propuesta estaría calando entre los ejecutivos y calzando con su disposición de gasto, pues el 59% pagaría hasta S/500 por formación continua. En tanto, destacó que los altos ejecutivos buscan programas más complejos, pero ya entran en otros segmentos no solo de precios sino de tiempos (de tres a seis meses), aunque su representación en el universo total es menor.

Añadió que la prioridad del alumno es absoluta en malla curricular: contenidos altamente prácticos y aplicables, y docentes calificados con experiencia real en el negocio.

El 59% de ejecutivos en Perú pagaría hasta S/500 por formación continua. (Imagen: Grupo El Comercio).

IA y ventas lideran el interés: la IA ya no es solo tecnológica

Sobre las especialidades preferidas, Chávez remarcó que las relacionadas con la inteligencia artificial (IA) encabezan las preferencias con 38%, seguida de ventas y gestión comercial con 29%, y otros.

“La IA en realidad hoy es una herramienta que ya es transversal a todas las industrias”, afirmó, tras resaltar que esa temática muestra uno de los mayores crecimientos en interés.

Si bien los encuestados pertenecen a diferentes industrias, recalcó que la IA ya no es una especialidad exclusivamente tecnológica y propia para ciertos sectores, pues el trabajador ya requiere usar este conocimiento para aplicarlo a ventas, marketing, análisis o incluso a la productividad cotidiana.

Agregó que los sectores duros también están apostando por IA en capacitación para mandos medios, con cursos cortos que pueden incluirla en su malla curricular.

INTERÉS DE EJECUTIVOS POR CAPACITARSE ANTE TEMOR A RECORTES DE TRABAJO. Fuente: Logiconsult.

Virtualidad y financiamiento: el formato que hace viable estudiar

Respecto a las modalidades de enseñanza, Chávez mencionó que 54% prefiere modalidad virtual y 43% en noches de semana, debido a las dificultades del tiempo. En contraste, precisó que un curso presencial obliga a asistir a un local y las distancias llevan muchas veces a llegar tarde o faltar, desperdiciando dinero en un curso corto al que no se podrá asistir.

“La virtualidad es una herramienta hoy muy favorable, sobre todo, para el curso corto”, manifestó.

De otro lado, sobre el financiamiento, señaló que 33% espera un respaldo total de su empleador y el 25% un aporte compartido. En ventas y marketing, refirió que 36% tiene la aspiración de un financiamiento por parte de su empleador, abriendo la posibilidad para que las compañías desarrollen programas vinculados a la necesidad de los equipos.

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