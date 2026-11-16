Siete de cada 10 empleados en Perú declaran interés en capacitarse en los próximos seis meses. Foto: Composición Gestión.
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Josimar Cóndor
Josimar Cóndor

El temor a los recortes de trabajo ya no es solo una percepción, es un motor de decisión. En un mercado donde la competencia por un mismo puesto llega con más estudios, más herramientas y actualización, ciertos grupos etarios se sienten más sensibles a quedar relegados. El estudio Pulso Educación Continua 2026, de Logiconsult, profundiza en el denominado “blindaje laboral” y explora no solo la intención de estudiar, sino también las razones, barreras, formatos y especialidades que hoy definen la formación continua en Perú.

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