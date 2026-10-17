A nivel latinoamericano, el mercado de e-learning movió cerca de US$4,000 millones en 2024 y podría superar los US$22,000 millones entre 2030 y 2032. (Foto referencial: difusión)
A nivel latinoamericano, el mercado de e-learning movió cerca de US$4,000 millones en 2024 y podría superar los US$22,000 millones entre 2030 y 2032. (Foto referencial: difusión)
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Sandra Reyes
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Las plataformas de educación online atraviesan una nueva etapa de transformación en el Perú. Tras la pandemia, el mercado evoluciona impulsado por la inteligencia artificial y el desarrollo de soluciones tecnológicas para colegios, universidades y empresas, redefiniendo la forma de aprender y también de hacer negocio. Para conocer cómo evaluciona este mercado y las tendencias, Gestión conversó con los principales actores del ecosistema EdTech del país.

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