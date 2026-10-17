El mercado peruano de educación online alcanzó un valor estimado de US$ 257 millones en 2025 y podría llegar a US$360 millones hacia 2032, con un crecimiento anual compuesto de 4.9%, según 6Wresearch, en un estudio actualizado en 2026. A nivel regional, el e-learning movió cerca de US$4,000 millones en 2024 y superaría los US$22,000 millones hacia 2030-2032, de acuerdo con estimaciones de la plataforma de educación online uDocz.

La transformación digital de la educación no comenzó con la pandemia. Según uDocz, el cambio empezó hace unos 15 años con el auge de los MOOC, mientras que la pandemia aceleró significativamente la adopción de plataformas digitales. (Foto referencial: difusión)

El negocio cambia: de la educación remota a nuevas soluciones EdTech

uDocz, plataforma peruana de educación online fundada en 2018, nació para facilitar el intercambio de apuntes y materiales académicos entre estudiantes. Su director de Alianzas, Diego Castrillón, explica que la transformación digital del sector comenzó hace unos 15 años con los MOOC y que la pandemia aceleró la adopción de estas plataformas.

En ese proceso, “muchas soluciones evolucionaron del modelo B2C (negocio a personas) al B2B (negocio a compañías)”. En el caso de la uDocz, el B2B representa el 40% de su negocio y la compañía prevé elevarlo al 60% hacia fines de 2027.

Tannder, empresa peruana de tecnología educativa fundada en 2017, pasó de plataforma vocacional a desarrollar plataformas educativas para terceros. Durante la pandemia trabajó con 130 colegios bajo un modelo SaaS, pero con el retorno a la presencialidad cambió su propuesta.

“En pandemia ofrecíamos nuestra solución como un SaaS; hoy lo que ofrecemos es manufactura de plataformas educativas”, explica su CEO, Antonio Culqui. Hoy, 50% de sus ingresos proviene de ONG, 25% de capacitación docente y 25% de software y contenidos educativos.

Code en mi Cole, iniciativa de impacto educativo de Sumatec e international partner de Code.org en Perú, opera bajo un modelo B2B basado en alianzas con colegios, gobiernos y empresas que financian programas de formación y talleres. Su CEO y cofundador, Kenny Lazo, señala que buscan formar “no solo consumidores pasivos de tecnología, sino creadores de innovación”. Con este modelo, la iniciativa busca ampliar su llegada a colegios mediante la campaña nacional “La Hora de la IA”.

El mercado muestra una diversificación de compradores: ya no son únicamente los estudiantes individuales; también participan empresas, universidades, colegios, gobiernos, ONG y docentes, según expertos. (Foto referencial: difusión)

La IA cambia el producto y la forma de hacer negocio

Para uDocz, la IA aceleró el desarrollo de soluciones y abrió nuevas oportunidades en el negocio B2B. Diego Castrillón señala que “la IA permite crear soluciones mucho más rápido” y obtener analítica en tiempo real para mejorar el go-to-market.

En Tannder, el reto pasó de incorporar plataformas virtuales a aplicar IA en la enseñanza y la gestión educativa. La empresa capacitó a cerca de 2,000 docentes este año y detectó que “el mercado educativo actualmente adolece de cómo generar un método práctico de implementar la inteligencia artificial en su práctica educativa y de gestión educativa”. Culqui añade que la IA reduce los tiempos de planificación curricular y automatiza procesos que antes demandaban varias horas.

Para Code en mi Cole, la IA también modifica la producción y el modelo económico de las EdTech. Kenny Lazo sostiene que “no se trata únicamente de tener algo nuevo en el catálogo, sino es un cambio estructural de cómo se diseñan los contenidos, cómo aprenden los usuarios y cómo se sostienen financieramente las plataformas”. Según explica, permite reducir hasta 80% el tiempo de creación de cursos, incorporar tutores inteligentes y avanzar hacia esquemas premium y suscripciones con IA.

¿Quién mueve el mercado?: el nuevo perfil de usuarios y compradores

Para uDocz, la demanda se concentra en profesionales de 24 a 60 años que trabajan y buscan capacitación continua, especializada y asíncrona. Diego Castrillón identifica un fuerte interés corporativo por los microaprendizajes vinculados al mercado laboral, donde “ya no se buscan generalistas, sino especialistas”. También destaca el avance de la educación continua en universidades como Harvard y Stanford y escuelas de posgrado en Perú.

En Tannder, el segmento que gana peso es el de docentes que buscan formación en inteligencia artificial. La empresa capacitó a cerca de 2,000 profesores este año: 70% de escuelas públicas y 30% de institutos y universidades. Para Antonio Culqui, la demanda ya no se centra en acceder a herramientas digitales, sino en desarrollar capacidades para aplicarlas de forma práctica en el aula y la gestión educativa.

En Code en mi Cole, la demanda parte de colegios y familias que buscan desarrollar desde la educación básica las competencias vinculadas a los empleos del futuro. Kenny Lazo señala que cerca del 80% de los niños de 8 años trabajará en ocupaciones que aún no existen y que existe un déficit de 1.2 millones de desarrolladores tecnológicos. En ese contexto, afirma que “la demanda exige herramientas interactivas gamificadas enfocadas también en habilidades STEM”.

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¿Hacia dónde va el negocio? Fortalezas y desafíos

Para uDocz, el crecimiento enfrenta todavía la brecha digital: el acceso a internet llega a cerca del 80% de los hogares en Lima Metropolitana, frente a solo 24% en zonas rurales, aunque la diferencia se redujo entre 20 y 35 puntos porcentuales desde 2019. A ello se suma el reto regulatorio. “El reto local es el aterrizaje regulatorio de la Ley de Inteligencia Artificial en educación”, señala Diego Castrillón. La compañía proyecta cerrar el tercer trimestre de 2027 con 50 universidades asociadas en América Latina.

En Tannder, Antonio Culqui considera que el principal desafío hacia adelante es formativo: “Las empresas deberían enfocarse en capacitar a su personal” para aprovechar la IA y evitar depender de una sola herramienta. En un mercado de rápida evolución, sostiene que la actualización permanente será clave para sostener el crecimiento.

Para Code en mi Cole, una oportunidad está en incorporar la ciencia de la computación, el pensamiento computacional y la alfabetización en IA al sistema educativo. Kenny Lazo señala que, en estados de EE. UU. donde la materia es obligatoria, la participación en cursos tecnológicos aumenta más de 300%, y plantea incorporarla en las pruebas PISA. “Las alianzas público-privadas... son claves para articular el ecosistema y conseguir fondos”, afirma.