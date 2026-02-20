Perú se consolida como uno de los motores de crecimiento regional para Laureate Education Inc., que anunció nuevas inversiones en infraestructura, expansión de su oferta digital y apertura de campus para responder al aumento sostenido de la demanda educativa en el país.

Durante su conferencia de resultados financieros de 2025, la compañía destacó que el mercado peruano mantiene un crecimiento sostenido.

“El entorno macroeconómico en Perú sigue mostrando un sólido desempeño, con una fuerte demanda interna y condiciones favorables para la actividad”, afirmó el director ejecutivo Eilif Serck-Hanssen durante la presentación ante inversionistas.

El ejecutivo añadió que Perú continuará siendo un eje estratégico del crecimiento regional de la compañía, en paralelo con México, donde el grupo concentra la mayor parte de sus operaciones en América Latina.

Crecimiento de matrícula y expansión digital

El desempeño operativo de Laureate en Perú mostró avances relevantes durante el 2025. Las nuevas matriculaciones crecieron 13% respecto de 2024 y la matrícula total se incrementó 7%, impulsadas principalmente por la expansión de programas totalmente en línea dirigidos a adultos que trabajan.

Según explicó el CEO en la conferencia, el mercado peruano ha respondido de manera “muy receptiva” a esta oferta educativa digital, que permite ampliar el acceso a formación superior sin depender de la infraestructura física tradicional.

“Estamos creciendo con fuerza en la educación en línea en Perú, especialmente en programas diseñados para el adulto que trabaja, que es un segmento distinto al pregrado tradicional”, señaló Serck-Hanssen.

El avance de esta modalidad también ha influido en la estructura de ingresos por estudiante, dado que los programas virtuales se ofrecen a precios más accesibles que los presenciales. Aun así, la compañía considera que el crecimiento del volumen compensa ese efecto.

Laureate asegura que gran parte de su crecimiento se debe a que sus propuestas educativas en el Perú —la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) y la Universidad Privada del Norte (UPN)— mantienen reconocimiento en el mercado peruano.

El nuevo campus de la UPN se construirá en San Juan de Miraflores y contaría con 23 carreras. (Foto: UPN)

Construcción de nuevos campus

Pese al crecimiento de la demanda, la compañía educativa reconoce que la infraestructura presencial en Perú enfrenta restricciones que limitan el potencial de expansión, especialmente en Lima.

Para resolver este tema, Laureate ha puesto en marcha un plan de ampliación física. La empresa inauguró recientemente un campus de la UPN en Ate y ya trabaja en nuevas instalaciones que permitirán incrementar la capacidad en los próximos años.

Entre los proyectos más relevantes figura la apertura de un segundo campus en Lima Sur, también de la Universidad Privada del Norte, prevista para marzo de 2027, además de ampliaciones en sedes existentes.

La compañía estima que el desarrollo de nuevas sedes requiere entre 18 y 24 meses, considerando adquisición de terrenos, permisos, construcción y el diseño de la propuesta académica.

Laureate prevé que la demanda de educación superior en el país continuará creciendo debido a la limitada capacidad del sistema público, el atractivo salarial de los graduados universitarios y la creciente participación de estudiantes en el sistema privado. Por eso, apunta a una rápida adopción digital y nuevas inversiones en infraestructura.