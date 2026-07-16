The developments raise questions about whether this marks a reversal of the controversial practice, known as on-cycle recruitment.
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Agencia Bloomberg
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Los principales bancos de Estados Unidos, tras un trimestre excepcional impulsado por la intensa actividad en los mercados bursátiles, redujeron su plantilla en la mayor proporción registrada en al menos seis años.

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