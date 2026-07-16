La plantilla de Bank of America Corp, Wells Fargo & Co., Citigroup Inc., Goldman Sachs Group Inc y Morgan Stanley se redujo en más de 10,000 empleados durante el segundo trimestre, según las cifras de personal incluidas en sus resultados trimestrales.

Se trata de la mayor caída trimestral desde principios de 2020. Entre los mayores bancos, solo JPMorgan Chase & Co. registró un ligero aumento de su plantilla respecto al cierre del primer trimestre.

Las entidades de Wall Street han estado reduciendo personal de forma acelerada este año, acumulando tres trimestres consecutivos de descensos en el número de empleados entre las principales instituciones financieras. Muchas de ellas buscan contener los costos. Citigroup, por ejemplo, ha recortado su plantilla en los últimos meses mientras su directora ejecutiva, Jane Fraser, trabaja para mejorar la rentabilidad del banco.

Reducción de plantillas | Seis de los bancos más grandes de EE. UU. están reduciendo su plantilla

“Nuestra disciplina en materia de plantilla durante los últimos seis trimestres ha sido excelente”, afirmó a principios de esta semana Alastair Borthwick , director financiero de Bank of America, durante una conferencia telefónica sobre resultados con analistas. La plantilla del banco se redujo casi un 1% respecto al año anterior.

El auge de la inteligencia artificial ha intensificado la preocupación de que los empleos en el sector puedan verse amenazados a largo plazo.

El director ejecutivo de Standard Chartered Plc, Bill Winters , afirmó a principios de este año que su empresa eliminaría puestos de trabajo para, en algunos casos, sustituir “capital humano de menor valor por el capital financiero y el capital de inversión que estamos aportando”. Posteriormente se disculpó por esos comentarios.