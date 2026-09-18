Cinco aspectos que los líderes suelen observar antes de promover a un colaborador | 20 EN EMPLEABILIDAD
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Si mañana se abriera una oportunidad de ascenso en tu organización, ¿qué crees que pesaría más: ser el mejor técnicamente o demostrar que tienes potencial para asumir un rol de liderazgo? En esta edición de 20 en Empleabilidad, Mariana Reyna, consultora asociada de LHH Perú, comparte cinco aspectos que los líderes suelen observar antes de promover a un colaborador.

Entre ellos están la disposición para aprender y adaptarse, especialmente porque los roles y las necesidades de las organizaciones cambian constantemente; el criterio para resolver problemas y tomar decisiones y la capacidad para colaborar, que implica saber escuchar, construir relaciones de confianza y lograr resultados con otros. También la habilidad para comunicar e influir, clave para transmitir ideas con claridad y generar impacto en los demás.

“Por eso, si quieres seguir creciendo profesionalmente, no te preguntes únicamente: ‘¿Qué tan bueno soy haciendo mi trabajo?’; pregúntate también: ¿qué confianza genero?, ¿cómo colaboro?, ¿cómo influyo?, ¿qué problemas estoy ayudando a resolver?”, expresó.

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