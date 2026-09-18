La empresa Pizca Foods, de origen ecuatoriano, ejecutará mejoras en su planta de procesamiento, situada en Sullana (Piura), con el objetivo de incorporar nuevas líneas de transformación para la producción de ajíes y pimientos en presentaciones de polvo y hojuelas, informó su gerente general, Hugo Guerra.

“Esta inversión nos permitirá atender la creciente demanda de nuestros clientes y consolidar operaciones en el Perú. Actualmente, parte de la materia prima se traslada a la sede que tenemos en Ecuador para completar su proceso y obtener el producto final”, señaló el ejecutivo a la Asociación de Exportadores (ADEX).

El representante de la compañía indicó que el proyecto ya cuenta con la aprobación correspondiente y las obras de implementación iniciarán en los próximos meses, con la meta de poner en funcionamiento las nuevas líneas antes de marzo del 2027.

Productos con valor agregado

Pizca Foods es una empresa transnacional de origen ecuatoriano con presencia en el Perú desde hace más de 20 años. Se dedica al procesamiento y comercialización de ajíes y pimientos; además, desarrolla ingredientes con valor agregado para la industria alimentaria.

La empresa recolecta los ajíes y los moviliza a su planta en Sullana, donde son transformados en productos con valor agregado, como pasta, puré, deshidratado en cortes y deshidratado entero. Estados Unidos es su principal destino, pero también exporta a países de Asia y Europa.

Con el fin de asegurar los insumos, la empresa mantiene alianzas estratégicas con alrededor de 300 pequeños agricultores de diversas regiones, como Áncash, Piura, Lambayeque, La Libertad, Amazonas y San Martín.

“Nuestro modelo de negocio contempla acompañar al productor durante toda la campaña, desde la siembra hasta la cosecha. Brindamos capacitación, asistencia técnica y seguimiento permanente, además de apalancamiento financiero para la adquisición de plantines y agroinsumos”, indicó Guerra.