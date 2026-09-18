En su reciente Reporte de Inflación de septiembre, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) ajustó a la baja su proyección de crecimiento para este año, de 3.4% a 3.2%. Y, para el 2027, también hubo un recorte a 3%, desde 3.2%. ¿El factor? El impacto del fenómeno de El Niño.

“Se espera un mayor retroceso de los sectores primarios en 2026 y un menor crecimiento en 2027 debido a las anomalías climáticas, en línea con la previsión de un evento de El Niño de magnitud extraordinaria”, se menciona en el reporte.

El impacto en el 2026

En la parte primaria, ahora se proyecta que la economía caería 2.3%, por ajustes importantes en sectores como agropecuario (-1.5%) y pesca (-30.7%).

Vale decir que ambas actividades económicas son las más golpeadas por El Niño. Según cifras cerradas, a julio la actividad agropecuaria se contrajo 0.67% y la pesca retrocedió 32.58%, según data del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), por el incremento de las temperaturas del mar y el viento como consecuencia de El Niño.

Un sector “enganchado” a la pesca, es la manufactura primaria, que se concentra sobre todo en la elaboración de harina y aceite de pescado. Bajo las condiciones actuales, la industria primaria caería este año 7.1%.

Anchoveta. (Foto: Produce)

Por el lado no primario, es decir, los sectores de mayor valor agregado, el BCRP mantuvo su proyección en 4.7%. El sector construcción aún lideraría el crecimiento con un estimado de 9.5%, aunque esta cifra es ligeramente mejor que la proyectada en junio último (10%).

El comercio (de 4.5% a 5.9%), por el contrario, fue de los únicos dos sectores, junto a electricidad y agua (de 3.1% a 5%), que vio mejorada su proyección para el 2026.