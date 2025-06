La Asociación de Exportadores (Adex) indicó que los ajíes y pimientos peruanos (capsicum) enfrentan un 2025 con perspectivas alentadoras, en los mercados internacionales, impulsados por factores como las dificultades agrícolas en México la sobreoferta registrada en China.

En ese sentido, tienen la oportunidad de fortalecer su posición internacional, siempre y cuando eleve sus estándares de inocuidad y calidad, señaló el presidente del Comité de Capsicum del gremio exportador, Walter Seras Pacheco.

“Los exportadores estamos en capacidad de suplir la demanda internacional, pero debemos estar preparados. Ya lo hemos hecho con el chile ancho de México, uno de sus ajíes emblemáticos, que en el 2024 enfrentó problemas de producción. Luego de prever y analizar esa situación, Perú incrementó su exportación en 107%. Apuntamos hacia ese tipo de trabajo”, enfatizó Seras Pacheco.

“Nuestro país es uno de los principales centros de origen de los ajíes, con más de 350 variedades registradas y cultivadas en las 24 regiones. Esta diversidad lo posiciona entre los mayores exportadores de capsicum a nivel mundial”, agregó.

Buen inicio

A su turno, la directora de Adex, Liz Soto Luna, indicó que los envíos de estos productos al exterior sumaron poco más de US$ 112 millones entre enero y abril de este año, mostrando un crecimiento de 6% en comparación al mismo periodo del 2024 (US$ 105′257,000).

La páprika –prosiguió– se mantiene como la variedad más exportada con más de US$ 42 millones y más de 15,000 toneladas. Si bien aumentó su volumen en 15%, el valor FOB presentó una caída de 23%, lo que revela los menores precios en el mercado internacional.

“No obstante, otros como el pimiento piquillo y pimiento morrón, que se ubican en el puesto 2 y 4 del ranking, aumentaron en 25% y 74% en comparación con el mismo periodo del año anterior. La oferta incluye también el chile ancho, jalapeño, tabasco, ají panca, habanero, guindilla, ají limo, ají amarillo y ají mirasol, entre otros”, explicó.

En el 2024 el Perú fue el tercer exportador mundial de capsicum seco sin triturar con más US$ 154 millones, solo por debajo de India y China, con US$ 1,013 millones y US$ 218 millones, respectivamente.

“Contamos con un buen posicionamiento, pero debemos seguir trabajando a fin de mantenernos competitivos. Uno de nuestros principales desafíos es garantizar la inocuidad, ya que aún se identifica un uso excesivo de agroquímicos en campo, generando alertas en los diversos destinos”, aseveró.

En ese sentido, ratificó la voluntad del gremio por trabajar de la mano con el Senasa con el propósito de impulsar una mesa de trabajo nacional en la que se establezcan acciones a lo largo de toda la cadena para reducir o eliminar todo riesgo que afecte la inocuidad de estos productos.