La Comisión de la Oficina Regional del Indecopi en Arequipa confirmó, en segunda y última instancia administrativa, una multa total de 7.56 UIT (S/ 41,580) contra la entidad financiera Compartamos Banco S. A. por otorgar a una consumidora dos créditos no solicitados ni contratados, por un monto de S/ 12,000.

Durante el procedimiento, el citado banco no acreditó contar con el consentimiento de la usuaria para contratar ambos productos financieros ni haber cumplido integralmente los mecanismos de seguridad exigidos para las operaciones digitales.

En específico, la entidad omitió el registro de la fotografía tipo selfi requerida para estos casos, la generación de un código de autenticación de un solo uso y la comunicación a la consumidora de los datos de las operaciones realizadas.

La Comisión determinó que estos hechos constituyeron una infracción al literal b) del numeral 56.1 del artículo 56 del Código de Protección y Defensa del Consumidor, que prohíbe a los proveedores obligar a los consumidores a asumir prestaciones o efectuar pagos por productos o servicios que no solicitaron previamente.

Indecopi. (Foto: GEC)

Medida correctiva

Como medida correctiva, se ordenó a Compartamos Banco anular y dejar sin efecto ambos créditos, incluidos los intereses, cargos y comisiones generados.

Asimismo, deberá gestionar, de corresponder, la rectificación de la información reportada ante las centrales de riesgo de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) y entregar a la consumidora las respectivas constancias de no adeudar.

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La decisión fue ratificada mediante la Resolución Final N°0805-2026/INDECOPI-AQP, que confirmó lo resuelto en primera instancia por el Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos (ORPS) de esa sede regional. La resolución puede consultarse en el buscador de resoluciones del Indecopi ingresando el número 0805-2026.