Revilla remarcó la confianza que genera la posibilidad de que, tras años de inestabilidad política, en Perú se mantenga la misma persona en el poder durante los cinco años de mandato constitucional.

El entusiasmo que ello genera entre los empresarios se nota, indicó, pero le tocará al Ejecutivo capitalizar ese interés en proyectos concretos, caso contrario, podría repetir lo que ya se observa en Chile, que también inició un nuevo Gobierno este año, con José Antonio Kast a la cabeza.

Perú no debe “seguir los pasos” de Chile esta vez

En octubre, como reportó Gestión en su momento, Citi elevó su expectativa de crecimiento para Perú a 3.1% este año, respecto al 2.9% que estimó en su conferencia del segundo trimestre. Para 2027, el Producto Bruto Interno (PBI) de Perú crecería 3.3%.

Revilla explicó al respecto que ese ajuste al alza respondió principalmente a la expectativa empresarial, que se vio reforzada, tras la toma de mando de Keiko Fujimori.

“Hay un optimismo sobre Perú que no hemos visto en muchos años. No lo hemos visto antes en inversionistas locales y externos sobre la agenda de reformas, su implementación, los proyectos de infraestructura. Hay mucho optimismo allí y en la parte política también”, refirió.

Keiko Fujimori y José Antonio Kast se reunieron brevemente durante el APEC en China, hace unas semanas. Foto: Presidencia.

Si bien es una buena señal, el vocero de Citi fue enfático, otro país en la región donde también se observó lo mismo, pero a inicios de año, fue en Chile. El mercado anticipaba que la inversión se elevaría tras la llegada de Kast al gobierno, pero pasó lo contrario.

Su ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, reconoció a mediados de noviembre que la economía chilena estaría en recesión técnica. Ello tras que su PBI se contrajo 0.02% en el segundo trimestre frente a los tres meses anteriores, y tras retroceder 0.25% en el primer trimestre.

Según Revilla, el “error” que se vio en Chile, y del que debe tomar nota el Gobierno de Fujimori, es no contentarse con la disposición privada a invertir. De no evitar este camino, Citi sí podría revisar las perspectivas para Perú.

“Un ejemplo de ello es Chile, había igual un gran incremento en la confianza de la inversión que, desafortunadamente, no se materializó luego en el corto plazo y bajamos los pronósticos de crecimiento. Perú está una etapa atrás, donde todavía estamos dándole seguimiento (a las acciones del Gobierno)”, enfatizó.

Otros factores a considerar

Fuera del mercado interno, Revilla recordó que existen “factores externos” que podría motivar una rebaja en las proyecciones para el PBI de Perú, pero también de toda América Latina.

Uno de ellos claramente es el fenómeno El Niño (FEN), que podría golpear a las economías de la región con severidad. Pero fuera de este riesgo climático, el vocero de Citi puntualizó que los “mercados han estado nerviosos estas últimas semanas” a raíz de factores externos que podría afectar la economía global.

“Es cierto que los mercados están más nerviosos en los últimas semanas. La presión sobre las tasas largas de interés en el mundo es un factor a la baja en el crecimiento global y eso nos haría pensar los pronósticos de Perú y otras economías latinoamericanas”, recalcó.

Revilla consideró que, entre otros factores externo como el alza de los precios de los combustibles, la economía global enfrenta riesgos a la baja. Foto: EFE.

Revilla también se pronunció sobre los que opinan que Perú está “en el medio” de Estados Unidos (EE.UU.) y China, como dos potencias que buscan que el país se acople a su mirada económica.

“Yo creo que es una buena noticia (que se fijen en Perú). Son las dos economías más grandes del mundo, que se pelean la hegomonía en el siglo XXI, pero no creo que se deba escoger entre uno u otro. Viendo lo que pasado tras las elecciones de medio término en EE.UU., creo que cualquier país puede beneficiarse del dinamismo de ambas naciones”, consideró.

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Reformas generan confianza

Consultado respecto a cómo evalúa los primeros pasos y anuncios que ha dado el Ejecutivo en los meses que lleva a cargo, Revilla saludó que Fujimori y sus ministros estén encarando al FEN como el riesgo económico que representa.

De igual manera, saludó que se hayan establecido comisiones presidenciales para impulsar reformas a sistemas como el tributario, la inversión pública o la formalización laboral, entre otros. Bajo su mirada, no hay una que sea más importante que la otra cuando se piensa en que Perú retome una senda de crecimiento a tasas más altas que las de años recientes.

“No hay una sola que sea clave, es crucial más bien tener el conjunto de reformas, en lo laboral, fiscal, tributario. Se necesitan grandes incentivos para la inversión porque realmente la productividad es multifactorial. Eso hay que pensar y tener esa agenda, con las comisiones, es muy bienvenido”, manifestó.

Respecto al FEN, Revilla planteó que por ahora no es una amenaza inminente que motivaría una revisión a la baja generalizada de las perspectivas para América Latina, incluído Perú. A pesar de ello, sus analistas se mantienen atentos a la evolución del fenómeno, pero sobre todo las respuestas que ejecutan los gobiernos.

SOBRE EL AUTOR Whitney Miñán Editora de Economía y coordinadora de ESG del diario Gestión. Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Con casi 10 años de experiencia profesional en el rubro.