Después de cerca de 3 años de idas y venidas entre Cálidda y el Estado, finalmente se concretó la firma de la adenda para el proyecto siete regiones. En ese contexto, Gestión conversó con Martín Mejía, director general de Cálidda.
Con el levantamiento de las observaciones técnicas entre el Ministerio de Energía y Minas (Minem) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el proyecto buscará arrancar sus primeros pasos con conexiones en Cusco, Huancavelica y Puno.
“De esas tres regiones, una ya tiene un proyecto piloto terminado, que es una regasificadora chiquita que la han hecho con redes para mil usuarios. Está Huancavelica que está por terminarse la planta, pero no han hecho redes, y está Puno que están haciendo la planta y las redes las va a hacer el Estado. Esas redes nosotros las vamos a administrar, pero a partir de la entrega de ese piloto, nosotros vamos a poder crecer y por lo menos tener tres mil hasta que construyamos la planta grande que demora entre dieciocho y veinticuatro meses”, comentó Mejía a este Diario.
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Mientras se construyen las instalaciones de almacenamiento definitivo, la distribución se realizará mediante camiones cisterna. Durante el primer semestre, el departamento de Cusco registrará las primeras 3,000 conexiones en el distrito de San Jerónimo y sectores colindantes gracias a la instalación de 50 kilómetros (km) de redes secundarias.
En simultáneo, Huancavelica sumará 75 km vde ductos a partir de la infraestructura de su planta piloto, mientras que en Puno se incorporarán otros 50 kilómetros de red sobre las instalaciones previamente construidas por el Estado, asegurando un suministro progresivo en los principales centros urbanos.
Proyecto aún tiene permisos pendientes
Sin embargo, el representante de Cálidda precisó que el cronograma dependerá del otorgamiento de cuatro autorizaciones administrativas.
“Nosotros no podemos empezar a construir. Hay cuatro permisos que necesitamos rápidamente y que ya los estamos solicitando: El permiso ambiental, el permiso arqueológico y la próxima semana vamos a ingresar la solicitud de los permisos de los estudios de riesgos que nos tienen que otorgar”, advirtió.
Mejía detalló que la empresa han presentado hoy las declaraciones de Impacto Ambiental ante las autoridades y los Programas de Monitoreo Arqueológico ante la Dirección de Cultura. Para completar el expediente, la próxima semana se presentarán los estudios de riesgo ante el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) y la carta de consulta previa al Minem.
“Con los cuatro en la mano yo ya puedo arrancar construcción. Igual estoy visitando las redes y muy probablemente la próxima semana ya tenga resultados de esas licitaciones para poder ya arrancar con las redes que se construyen afuera”, precisó.
En paralelo a los permisos, indicó , se mandarán a construir las plantas que se importarán al Perú y tardarán en llegar alrededor de 12 meses para luego ser instaladas. Posteriormente, añadió, en un periodo aproximado de 9 meses y 12 meses se terminaría la construcción de las plantas y con ello se podría empezar a realizar las conexiones.