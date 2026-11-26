La presidenta Keiko Fujimori afirmó que el Perú tiene condiciones para recuperar tasas de crecimiento económico superiores al 5% o 6% y posicionarse como un destino para las inversiones internacionales en Sudamérica. Durante el cierre de CADE Ejecutivos 2026, en Cusco, destacó la estabilidad macroeconómica del país, pero reconoció que el crecimiento todavía no se traduce en mejores condiciones de vida para toda la población.

“¿Puede el Perú volver a crecer por encima del 5% o del 6%? Yo creo que sí, y la gran mayoría de agentes económicos también opina de esta manera”, sostuvo ante representantes del sector empresarial. Según indicó, actualmente existen mejores condiciones para planificar y mayor estabilidad.

Como parte de los factores que respaldarían esta perspectiva, mencionó que el Perú ha crecido en promedio 4.1% anual durante el último cuarto de siglo , casi el doble que América Latina. También destacó que la deuda pública bruta se proyecta en alrededor del 29% del PBI, menos de la mitad del promedio regional, mientras que las reservas internacionales equivalen al 26% del producto, la proporción más alta de la región, según las cifras que presentó.

Fujimori también resaltó la continuidad de Julio Velarde por cinco años más al frente del Banco Central de Reserva (BCRP), así como la composición del gabinete encabezado por Luis Galarreta, en el que mencionó a Elmer Cuba, Guillermo Chino y Marco Vinelli. A su juicio, estos elementos contribuyen a generar confianza y estabilidad para las decisiones de inversión.

“Hoy hay más estabilidad, hay mejores condiciones para planificar”, señaló.

Inversiones y apertura comercial

La mandataria sostuvo que el Perú cuenta con condiciones para atraer capitales internacionales y convertirse en una puerta de entrada de inversión global en Sudamérica. Para ello, destacó la participación del país en APEC, la Alianza del Pacífico y la Comunidad Andina, además de los tratados de libre comercio que lo vinculan con más de 60 economías.

“El Perú está listo para ser la puerta de entrada de inversión global en Sudamérica” , afirmó.

No obstante, reconoció que el desafío también pasa por lograr que las pequeñas y medianas empresas aprovechen las oportunidades de la apertura comercial. En esa línea, planteó la necesidad de generar mejores condiciones para que puedan competir y acceder a mercados internacionales.

“Dar a las pequeñas y medianas empresas las condiciones para competir y exportar. Así se sostiene y se fortalece el crecimiento”, manifestó.

Fujimori también buscó marcar distancia respecto a la relación que, según dijo, otros gobiernos mantuvieron con el empresariado. “El sector privado no es enemigo del Gobierno. Quizás así lo vieron otros gobiernos, el nuestro no”, afirmó. Agregó que la generación de empleo y el dinamismo económico dependen, sobre todo, de la actividad de las empresas.

Gas natural: ampliación de redes y reactivación del SITGAS

Uno de los principales anuncios de la presidenta estuvo relacionado con la masificación del gas natural. Fujimori informó que el Gobierno firmó una adenda para ampliar la red hacia siete regiones: Cusco, Puno, Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Junín y Ucayali.

El compromiso, precisó, es conectar a más de 300,000 hogares, lo que representaría a más de un millón de peruanos.

“Esta es la primera etapa. El proyecto del SITGAS sigue en pie. ProInversión estará a cargo de impulsar las acciones para reactivarlo”, indicó.

La mandataria también mencionó otros proyectos que su administración busca destrabar. Entre ellos, las obras de agua en Juliaca, por las que algunas familias llevan 18 años esperando; la reanudación de los trabajos en la Torre Treca, en Lima, después de 16 años; y la operación del Tren Macho en el tramo Chilca-Cuenca, luego de una paralización de 10 años.

Asimismo, señaló que el Hospital Antonio Lorena, en Cusco, se encuentra próximo a inaugurarse, después de 14 años de espera. Según dijo, el proyecto fue encontrado inconcluso y se logró destrabar mediante el trabajo conjunto con las autoridades regionales.

Destrabe de inversiones y simplificación de trámites

En su intervención, Fujimori reconoció que la burocracia y las dificultades para obtener permisos han afectado la confianza de empresarios y emprendedores. Cuestionó que la obtención de una licencia pueda tomar años debido a trámites confusos y requisitos contradictorios.

“La incapacidad de los gobiernos de turno, junto a una maraña de regulaciones que frenan la inversión pública y privada, han generado desconfianza en los empresarios, en los emprendedores y en la población”, manifestó.

Keiko Fujimori participó en el cierre de CADE Ejecutivos 2026, donde sostuvo que el Perú puede recuperar tasas de crecimiento superiores al 5% o 6% y atraer inversiones internacionales. Foto: Captura Video.

En ese sentido, sostuvo que su administración busca facilitar la ejecución de proyectos y acelerar las decisiones dentro del Estado. “Si una obra cumple con la ley, el Estado tiene que ayudar a que avance. Y si falta una decisión, alguien tiene que dar la cara y tomarla”, afirmó.

La presidenta recordó que su Gobierno solicitó al Congreso facultades para reformar el Estado, pero la delegación no fue otorgada en los términos requeridos. No obstante, aseguró que el Ejecutivo ya empezó a trabajar en los cambios que están dentro de sus atribuciones legales.

“Nos tomará más tiempo, pero igual lo vamos a concretar”, sostuvo.

Gobierno pide aprobar la ley MAPE

Otro de los pedidos que dirigió al Congreso estuvo relacionado con la aprobación de la ley de pequeña minería y minería artesanal (MAPE). Fujimori cuestionó que en los últimos 14 años se haya prorrogado cinco veces el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), sin alcanzar avances significativos en la formalización.

“Se avanzó casi nada, la formalización sigue pendiente”, expresó.

Por ello, solicitó al Parlamento la misma disposición que permitió alcanzar acuerdos para aprobar oportunamente el presupuesto público de 2027. La presidenta destacó que la ley de presupuesto fue aprobada el 20 de noviembre, diez días antes del plazo límite.

“Es tiempo de avanzar, es tiempo de formalizar, es tiempo de cambiar, es tiempo de tomar decisiones políticas, por muy difíciles que estas sean”, señaló al referirse a la agenda pendiente de la pequeña minería y minería artesanal.

Keiko Fujimori participó en el cierre de CADE Ejecutivos 2026, donde sostuvo que el Perú puede recuperar tasas de crecimiento superiores al 5% o 6% y atraer inversiones internacionales. Foto: Presidencia.

El Niño: Gobierno reporta avance del 90% en acciones programadas

Durante su discurso, Fujimori también presentó un balance de las acciones del Gobierno frente al fenómeno El Niño y las lluvias intensas. Indicó que se ha alcanzado el 90% de lo programado para las obras y labores de prevención.

Entre las intervenciones mencionó la limpieza de 300 kilómetros de ríos y quebradas, así como el retiro de 12 millones de metros cúbicos de material. También informó sobre la recuperación de 12 geomallas que permanecían almacenadas desde hacía tres años.

En cuanto a la atención de emergencias, señaló que se distribuyeron 24 puentes en el norte y sur del país, se instalaron tres hospitales de campaña y se desplegaron cinco buques de la Marina de Guerra. Añadió que el Gobierno cuenta con 7,000 toneladas de ayuda humanitaria y que actualmente se encuentra en la etapa de respuesta.

La presidenta también indicó que, en lo que va del año, se atendieron 570 incendios y que se adoptaron medidas frente al friaje, la sequía y el déficit hídrico en la zona andino-amazónica.

Seguridad ciudadana y control de penales

En materia de seguridad, Fujimori destacó el traslado a penales de máxima seguridad de los cabecillas de Los Pulpos y La Nueva Jauría, a quienes identificó como responsables de sembrar terror durante años.

También mencionó la creación del comando unificado, la incorporación del Perú al Escudo de las Américas y las acciones de control dentro de los establecimientos penitenciarios, entre ellas el derribo de antenas y el refuerzo del perímetro en los penales de mayor riesgo.

“Las cifras muestran avances, pero sabemos que es un largo camino que todavía nos falta recorrer”, reconoció.

Crecimiento económico y brechas sociales

Al inicio de su intervención, Fujimori recordó que participó por primera vez en CADE en 2010, cuando, según señaló, el país registraba un crecimiento económico importante, pero persistían diferencias entre Lima y las regiones.

Dieciséis años después, sostuvo que esa brecha sigue siendo uno de los principales desafíos. Si bien destacó los indicadores macroeconómicos, cuestionó que el crecimiento no se traduzca necesariamente en servicios básicos y mejores oportunidades para todos los peruanos.

“¿Qué significa ese crecimiento para una familia que sigue esperando agua potable? Esa pregunta sigue abierta para miles de peruanos que viven en la pobreza”, manifestó.

En esa línea, mencionó que más de tres millones de peruanos carecen de agua potable y cerca de siete millones no cuentan con saneamiento. También advirtió sobre los efectos de la anemia en el aprendizaje de los niños y en las posibilidades de inserción laboral de los jóvenes.

“El crecimiento no basta si no es compartido. Tiene que traducirse en menos pobreza, en mejor calidad de vida, en mejores servicios de salud y educación”, sostuvo.

Finalmente, Fujimori convocó al sector privado, a las autoridades regionales y a los distintos actores políticos a trabajar conjuntamente para impulsar el crecimiento y cerrar las brechas sociales. Aseguró que su administración mantendrá el compromiso de ejecutar su plan de gobierno, aunque reconoció que los ciudadanos esperan resultados en plazos más cortos.

“No estoy aquí para buscar el aplauso fácil, buscamos hacer lo correcto, aunque esto signifique enfrentarnos a un sistema que todavía se resiste a cambiar”, concluyó.