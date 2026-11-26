El contrato de supervisión del Anillo Vial Periférico, valorizado en US$131 millones, enfrenta cuestionamientos por la experiencia presentada por uno de los integrantes del consorcio ganador. La patronal española de empresas privadas de ingeniería, Tecniberia, acusó a la compañía pública Ineco de utilizar como propia la experiencia de una firma privada para obtener la adjudicación. El caso viene siendo seguido por medios españoles como Cinco Días y Europa Press.

El caso también fue observado por la Contraloría General de la República, que identificó presuntas irregularidades en la evaluación de la oferta ganadora y presunta responsabilidad penal y/o administrativa en ocho funcionarios y servidores de Ositrán. Estos hallazgos forman parte del Informe de Control Específico N.° 007-2026-2-4732-SCE, publicado por el organismo de control en octubre de 2026. Ineco rechazó las acusaciones y sostuvo que la documentación presentada se ajustaba a las bases de licitación y contaba con respaldo oficial de la Administración española.

Experiencia bajo cuestionamiento

El consorcio ganador está integrado por Ineco, la peruana CESEL y MAB Ingeniería de Valor. La controversia gira en torno al certificado presentado para acreditar la experiencia del profesional propuesto como jefe de Ingeniería Vial, quien habría participado en la supervisión de una obra en España.

Según Tecniberia, esa experiencia correspondía en realidad a una empresa privada española asociada a la patronal. La organización sostiene que Ineco utilizó el certificado de un profesional que no habría realizado labores de supervisión en el proyecto, sino tareas de apoyo técnico-administrativo.

La documentación del Ministerio de Transportes español y de la Demarcación de Carreteras de Cataluña, revisada por la Contraloría, indicaba que las funciones acreditadas no correspondían a un servicio de supervisión de obra ni a uno similar al requerido en la licitación de Ositrán.

El organismo de control cuestionó que el regulador validara esa experiencia mediante una equivalencia funcional que no estaba contemplada en las bases del proceso. Además, recomendó el deslinde de responsabilidades y que la Procuraduría Especializada en Delitos de Corrupción iniciara acciones penales contra los funcionarios involucrados.

El contrato de supervisión del Anillo Vial Periférico tiene un presupuesto de US$ 131 millones y un plazo de 110 meses. El consorcio ganador está integrado por Ineco, CESEL y MAB Ingeniería de Valor. (Foto: Anillo Vial)

Ineco rechaza cuestionamientos

En respuesta, Ineco afirmó que las funciones acreditadas del profesional incluían seguimiento y supervisión de obras, control económico y apoyo técnico, administrativo y contractual a la dirección del contrato. La empresa sostuvo que esa experiencia estaba respaldada por certificaciones oficiales de la Administración española y cumplía con los requisitos establecidos por Ositrán.

Asimismo, informó que solicitó un análisis jurídico para evaluar posibles acciones legales frente a las acusaciones. Tecniberia, por su parte, pidió que se rectifique la información presentada en el proceso de licitación.

El contrato contempla la supervisión del diseño y construcción de las inversiones obligatorias del Anillo Vial Periférico, con un plazo de 110 meses. La autopista tendrá 34.8 kilómetros y conectará 11 distritos de Lima Metropolitana y uno del Callao. Su inversión estimada bordea los US$3,400 millones y su construcción está a cargo de un consorcio integrado por Ferrovial, Acciona y Sacyr.