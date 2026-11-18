La Sociedad Concesionaria Anillo Vial, en coordinación con ProInversión, entregó 47 cheques por un total de S/ 89 millones a propietarios de 22 predios ubicados en los tres tramos del proyecto Anillo Vial de Lima y Callao. La medida busca avanzar en la liberación de los terrenos necesarios para la ejecución de esta infraestructura vial.

Según informó la concesionaria, las adquisiciones se realizan mediante el mecanismo de Certificados de Avance de Liberación Predial (CALP), que permite adelantar los recursos destinados a compensar a los propietarios de los inmuebles comprendidos en el proyecto.

A través de este mecanismo, la sociedad concesionaria efectúa los pagos y posteriormente recibe el reembolso del concedente, conforme a lo establecido en el contrato de concesión. De esta manera, los propietarios pueden recibir el dinero aproximadamente un mes después de la tasación de sus predios.

Una de las beneficiarias del tramo 2 destacó que recibió un precio justo por su vivienda, además de un 20% adicional sobre el valor de adquisición.

Anillo Vial de Lima y Callao: pagan S/ 89 millones por 22 predios para avanzar con proyecto | Foto: Anillo Vial / Difusión

Nueve familias accederán a nuevos departamentos

Como parte del proceso de liberación predial, nueve familias residentes de San Juan de Lurigancho, correspondientes al tramo 2 del proyecto, firmaron minutas para concretar su reubicación en departamentos nuevos.

La medida se desarrolla mediante el Programa de Reubicación Familiar (PACRI). Según la concesionaria, las nuevas viviendas cuentan con servicios básicos y están ubicadas en condominios con espacios comunes y zonas recreativas.

Christy García-Godos, gerente de Relaciones Institucionales de la Sociedad Concesionaria Anillo Vial, explicó que el acompañamiento a las familias comprende distintas etapas, desde la elección del departamento hasta el traslado y la inscripción del inmueble en la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp).

“La reubicación no termina con la entrega de una nueva vivienda”, señaló la representante, quien destacó que el objetivo es garantizar una transición ordenada y segura para las familias involucradas.

Con estas acciones, la concesionaria busca continuar avanzando en la disponibilidad de los terrenos requeridos para la construcción del Anillo Vial de Lima y Callao.