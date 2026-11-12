El financiamiento a las pequeñas empresas en el Perú se triplicó respecto a los niveles previos a la pandemia.

Entre agosto de 2019 y agosto de 2026, el saldo de financiamiento formal a este segmento pasó de S/29,277 millones a S/87,957 millones, consolidándose como uno de los principales motores de la expansión del financiamiento empresarial en el país.

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Según un análisis del Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (IEDEP) de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), este crecimiento permitió que la participación de las pequeñas empresas en el crédito empresarial aumentara de 14.5% a 31.1% durante el periodo analizado.

El economista Óscar Chávez destacó que este segmento registró uno de los mayores dinamismos del mercado crediticio en los últimos siete años, en un contexto en el que el financiamiento formal destinado a las empresas también mostró una expansión.

En conjunto, el saldo de crédito empresarial creció 40.1% entre agosto de 2019 y agosto de 2026, al pasar de S/202,143 millones a S/283,284 millones.

¿CÓMO EVOLUCIONÓ EL CRÉDITO A LAS GRANDES EMPRESAS?

El segmento corporativo también registró un avance importante. De acuerdo con el IEDEP, su saldo de financiamiento aumentó 77.4% en el periodo analizado, hasta alcanzar los S/125,618 millones en agosto de 2026.

Con este resultado, las grandes compañías concentraron el 44.3% del financiamiento empresarial formal. Chávez sostuvo que la evolución del crédito refleja una mayor demanda de recursos tanto para la expansión de las grandes compañías como para el desarrollo de los pequeños negocios.

PROVINCIAS CONCENTRAN EL 28% DE FINANCIAMIENTO

La expansión del financiamiento también se observa fuera de Lima Metropolitana. Entre agosto de 2019 y agosto de 2026, la participación de la capital en el saldo nacional pasó de 75.1% a 72%.

En contraste, las provincias alcanzaron un saldo de S/79,352 millones en agosto de 2026, equivalente al 28% del financiamiento empresarial formal del país.

Arequipa lideró el crédito empresarial en el interior, con S/8,700 millones, un incremento de 54.5% frente a 2019. Le siguió Trujillo, cuyo financiamiento llegó a S/7,450 millones, tras crecer 82.8%.

Por su parte, Ica registró el mayor avance entre estas ciudades, con un crecimiento de 87%, hasta alcanzar los S/2,416 millones. También destacó San Román, en Juliaca, donde el saldo crediticio llegó a S/2,377 millones, un aumento de 73.3% respecto a agosto de 2019.

Este último resultado permitió que San Román se ubicara entre las diez principales provincias del país, excluyendo Lima Metropolitana, por volumen de financiamiento empresarial.

MÁS DE 30 PROVINCIAS AÚN NO REGISTRAN CRÉDITO EMPRESARIAL FORMAL

Pese a la expansión del financiamiento, el acceso al crédito formal todavía no alcanza a todo el territorio nacional. El estudio del IEDEP identificó 164 provincias con registros de crédito empresarial en agosto de 2026, frente a las 157 contabilizadas en agosto de 2019.

No obstante, otras 32 provincias aún no registran operaciones de financiamiento empresarial formal. Estas se encuentran principalmente en zonas de difícil acceso de Áncash, Huánuco y Ayacucho.

Para el IEDEP, esta situación evidencia los desafíos pendientes para ampliar la inclusión financiera y facilitar que más negocios accedan a fuentes formales de financiamiento.

El instituto considera que, para sostener la expansión del crédito hacia las economías regionales, será necesario complementar el financiamiento con infraestructura vial, conectividad digital y mejores condiciones para el desarrollo empresarial.