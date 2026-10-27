Una pequeña empresa peruana debe dedicar 3,181 horas al año al cumplimiento de obligaciones administrativas, según el Índice de Burocracia 2026. (Foto: GEC)
Una pequeña empresa peruana debe dedicar 3,181 horas al año al cumplimiento de obligaciones administrativas, según el Índice de Burocracia 2026. (Foto: GEC)
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Redacción Gestión
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Abrir una pequeña empresa formal requiere 3,853 horas de trámites, frente a un promedio internacional de 1,638 horas, según el Índice de Burocracia 2026, elaborado por el Adam Smith Center for Economic Freedom de la Florida International University (FIU), cuyo capítulo peruano estuvo a cargo de la Asociación de Contribuyentes del Perú (ACP).

De acuerdo al estudio, el Perú es el segundo país con mayor carga burocrática para abrir y mantener una pequeña empresa formal entre 27 naciones evaluadas.

Según los resultados del estudio, una pequeña empresa peruana debe dedicar 3,181 horas al año al cumplimiento de obligaciones administrativas, equivalentes a 398 jornadas laborales de ocho horas. Esta cifra casi triplica el promedio internacional de 1,178 horas. De ese total, 1,344 horas corresponden a obligaciones laborales y de planillas, como PLAME, T-Registro, AFP, ONP, Seguro Vida Ley y EsSalud, la mayor carga registrada entre los países evaluados.

Las municipalidades concentran uno de los principales obstáculos

Las municipalidades concentran uno de los principales obstáculos: obtener la licencia de funcionamiento, incluido el certificado de Defensa Civil, demanda 1,879 horas, equivalentes al 48.8% del proceso de apertura.

Cerrar formalmente una empresa también exige aproximadamente 5,367 horas, de las cuales 2,941 corresponden a la liquidación y 1,080 a la baja del RUC ante la SUNAT.

Para la ACP, estos resultados evidencian que las exigencias administrativas del propio Estado encarecen la formalidad y absorben tiempo y recursos que las empresas podrían destinar a producir, invertir y generar empleo.

La asociación propone simplificar procedimientos, eliminar duplicidades y fortalecer la fiscalización posterior para facilitar el cumplimiento de las normas sin renunciar a los controles necesarios.

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