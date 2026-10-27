Las reuniones se sucedieron ayer en la cumbre peruana en la principal plaza mundial de capitales, y en estas los bancos, fondos y gestores foráneos exhibieron grandes expectativas sobre un deal relevante del país.

El Gobierno alista una emisión de bonos soberanos peruanos en los mercados internacionales de gran ticket, en torno a los S/ 10,000 millones o más, que, principalmente, se destinarán a fondear el paquete anticiclico anunciado la semana pasada por el Ministerio de Economía para enfrentar las consecuencias nefastas que ha de traer el fenómeno de El Niño sobre la economía.

De esta operación se rumorea hace algunos meses, pero los trascendidos dieron paso ayer a inquietudes concretas de los inversionistas sobre la emisión tras el plan de acción dispuesto por el Ejecutivo ante la impacto económico de la inminente anomalía climática, que comporta S/ 18,000 millones.

En una de las reuniones, los extranjeros preguntaron en detalle al ministro de Economía, Elmer Cuba, sobre aspectos como el contexto internacional, las elecciones en Brasil, el alza del precio del petróleo y su efecto en la inflación, pero también de los minerales; y la influencia de estos en la economía peruana.

Las reformas que emprenderá el Ejecutivo, incluidas las que involucran a cuatro comisiones creadas por el MEF para consolidar el crecimiento y la productividad, también son del interés de los bancos internacionales y gestores, detallaron a Gestión participantes del sector privado en las reuniones.

Información

“Los inversionistas han escuchado como completa (las explicaciones del Gobierno). O sea, están recibiendo información que puede ser muy útil para la decisión de ellos (de participar en la colocación de bonos que hará el Tesoro peruano)”, manifestó a este diario Juan Pichihua, superintendente del Mercado de Valores.

Hay la necesidad de actuar –mediante la emisión de bonos internacionales– pero también el espacio para hacerlo pues el país tiene un bajo nivel de endeudamiento, comentó el titular de la SMV.

El apetito de los foráneos por los activos peruanos, públicos pero también de empresas privadas, es grande y permite, en perspectiva, asegurar la demanda en la transacción que realice el Perú en lo que resta del año o a principios del próximo, según ejecutivos del mercado.

Desempeño de los bonos soberanos peruanos, comparando el 21 de octubre del 2026 frente a la semana anterior.

Apetecibles

“Hay bastante apetito de los inversionistas por tener posiciones en Perú. Lo ves en varios papeles que son apetecibles. La demanda por papel peruano, ya sea de gobierno o privado, es interesante. Se ve en los spreads (diferencial entre las tasas de interés de los títulos peruano exigidos por los inversionistas respecto a una referencia de menor riesgo)”, expresó Juan Pedro Oechsle, CEO de Banco Santander Perú.

Sobre el contexto internacional, consideró que el triunfo de Lula da Silva, de corriente izquierdista, en las elecciones en Brasil, es un infortunado hecho para la perspectiva de los mercados sobre ese país, aunque puede favorecer a la emisión de bonos que efectuará Perú y, en general, a la inversión financiera en la plaza local. ”Es una pena que cuando le va mal a alguien políticamente hablando, pues nosotros podamos ser un mejor destino para captar inversiones”, dijo

Pichihua, en tanto, dijo que, en las reuniones sostenidas ayer, el ministro Cuba fue “bien claro en que prefiere un endeudamiento con moneda local”.

En el roadshow, el presidente del BCR Julio Velarde, resaltó que algo que favorece las perspectivas sobre la economía peruana es que “todo parece indicar que la demanda de cobre seguirá siendo fuerte y que la oferta no aumentará con la misma rapidez. Eso podría sostener precios favorables durante los próximos años”.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (i), quien ganó la segunda vuelta de las elecciones con un 51,79 % de los votos, frente al 48,21 % del senador ultraderechista Flávio Bolsonaro, saludó a sus simpatizantes en Sao Paulo (Brasil). (EFE/ Isaac Fontana)

Políticas

“El Perú tiene términos de intercambio históricamente favorables. Es una gran oportunidad para los próximos años, pero no podemos desaprovecharla. Con mejores políticas y mayor estabilidad podremos aprovechar mejor este escenario”, manifestó el presidente del BCR, Julio Velarde.