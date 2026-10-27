Roadshow de InPerú atrajo interés de inversionistas extranjeros sobre varios sectores, pero una transacción causa fuerte expectativa.
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Omar Manrique
mailOmar Manrique

(Desde Nueva York) En el roadshow de InPerú que se desarrolla entre ayer y hoy en Nueva York, varios aspectos del país llamaron la atención de los inversionistas, pero uno en particular concitó su interés, ¿de cuál se trata?

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