Los salones de belleza orientan inversión solo en capacitación antes que a expandirse.(Foto: GEC).
Los salones de belleza orientan inversión solo en capacitación antes que a expandirse.(Foto: GEC).
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Josimar Cóndor
mailJosimar Cóndor

Los estilistas en ciertas zonas de Lima comparten una misma situación. Con tijeras en maleta, secadora al hombro y espejo descolgado, finalmente cierran sus salones ante la inseguridad. Lo que antes era una atención cercana en Lima Norte o Lima Sur con clientela fija, hoy es una cita a domicilio o un pequeño salón que vuelve a abrir en una nueva zona. Así, mientras la belleza —color, cortes coreanos y europeos y productos veganos— sigue marcando tendencia en redes, el negocio que la sostiene se mueve entre cerrar o empezar de cero en otro distrito, reportó la Asociación de Empresarios de la Belleza del Perú (APEB).

TE PUEDE INTERESAR

Corea analiza nuevas cadenas de suministro en Latinoamérica y ve oportunidades en Perú
Gastos entre empresa matriz y sucursal bajo la lupa: se marcan límites para la deducción
Sueldo mínimo: El Niño “condicionaría” segundo tramo del alza de RMV, ¿cuándo se podría dar?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.