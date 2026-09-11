Presos por extorsión apenas suben: 475 más en casi dos años pese al avance del crimen, según el reporte. Foto: Composición Gestión - Gemini.
Presos por extorsión apenas suben: 475 más en casi dos años pese al avance del crimen, según el reporte. Foto: Composición Gestión - Gemini.
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Giancarlos Torres
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La evolución de la criminalidad en el Perú deja una brecha entre la dimensión que ha alcanzado el problema y la respuesta que se refleja en uno de sus principales indicadores: el número de personas privadas de libertad por extorsión.

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