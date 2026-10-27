Los inversionistas locales están interesados en invertir en moneda extranjera para exponerse a determinados segmentos del mercado. (Foto: herstockart / iStock)
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Guillermo Westreicher Herrera
mailGuillermo Westreicher Herrera

Cada vez los peruanos muestran más interés por exponer su portafolio a valores del extranjero, comportamiento que se ve reflejado en la moneda en la que realizan sus transacciones, ¿qué hay detrás?

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