“Estamos viendo que casi el 50% de las transacciones que van pasando por Trii son en dólares, y es un dato (porcentaje) que antes era menor”, señaló Diego Torres, fundador y CEO de Trii.

“Eso demuestra que más clientes están operando con valores extranjeros que listan en la Bolsa de Valores de Lima (BVL), con empresas como Credicorp o Inretail que están agarrando más participación (en los portafolios)”, apuntó.

Explicó que los inversionistas locales están interesados en invertir en moneda extranjera para exponerse además a empresas de tecnología como Nvidia, SpaceX y otras vinculadas al desarrollo de inteligencia artificial.

Además, el ejecutivo aseguró que se ha incrementado la liquidez (volumen de negociación) en el segmento de valores extranjeros en la BVL, lo que ha atraído a más inversionistas, pues aumenta la facilidad con la que se pueden comprar y vender los títulos.

Diego Torres, fundador y CEO de Trii.

“Quizás sí existía la demanda (por valores extranjeros que listan en la BVL) antes, solo que ahora se está capitalizando, por la mayor liquidez que se está viendo (en el mercado)”, sostuvo Torres.

El análisis de Trii cobra relevancia si se toma en cuenta que, prácticamente, ocho de cada 10 nuevas cuentas que se crean de personas naturales en la plaza local son a través de su plataforma. El aplicativo mantiene una alianza con Kallpa SAB.

A su vez, Virginia Maina, country manager de Inviu Per, coincidió con Trii en indicar que la oferta de esos valores del exterior en el mercado peruano también se ha ampliado.

A la fecha, la oferta de valores extranjeros en la bolsa limeña supera los 500 instrumentos y continúa ampliándose con nuevas incorporaciones.

En la misma línea, se reportan 35,000 nuevos titulares de cuentas creadas en la bolsa de Lima al cierre de septiembre. La participación de los inversionistas retail sigue subiendo y ahora es de 36% del monto negociado.

Herramientas

Considerando el interés de los peruanos en acciones del extranjero, Trii anunció que el próximo año va a incorporar en Perú el acceso directo a acciones de EE.UU., funcionalidad que ya está disponible para los usuarios de Chile y Colombia.

Es decir, los inversionistas en Trii ya no solo podrán acceder al segmento de valores extranjeros en la bolsa peruana, sino directamente al mercado estadounidense.

Señaló también que planea ampliar la oferta de su portafolio en renta fija.

Asimismo, adelantó que, en las próximas semanas, va a lanzar la funcionalidad de stop loss para sus usuarios, es decir, una opción que va a permitir cerrar una operación (comprar o vender) automáticamente cuando el precio del activo alcance un determinado nivel.

De ese modo, el inversionista limita sus pérdidas.

Por ejemplo, si el usuario compra a US$ 100 un activo, podrá establecer su stop loss en US$ 80, y una vez que el instrumento caiga a ese precio, se realiza la venta, de manera que la máxima pérdida para el inversionista será de US$ 20.

A la fecha, la oferta de valores extranjeros en la bolsa limeña supera los 500 instrumentos. (Foto: Andina)

Instrumentos

Trii busca ampliar su oferta de productos de renta fija, como bonos y facturas, con una iniciativa prevista para el próximo año. También ofrecerá una nueva alternativa para realizar depósitos inmediatos en la plataforma, con el objetivo de agilizar el ingreso de dinero por parte de los usuarios.