La Cámara de Comercio de Lima (CCL) y la Defensoría del Pueblo firmaron un Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional que permitirá fortalecer la orientación y canalización de quejas y denuncias de los asociados del gremio frente a posibles irregularidades de entidades públicas, garantizando la confidencialidad y el respeto a la ley.

El presidente de la CCL, Raúl Barrios, señaló que el acuerdo busca brindar apoyo a los más de 10,000 asociados de la institución, principalmente pequeñas y medianas empresas que enfrentan situaciones de maltrato por parte del Estado durante la realización de diversos trámites y requieren el respaldo de la Defensoría del Pueblo.

Por su parte, el defensor del Pueblo, Josué Manuel Gutiérrez, afirmó que la misión central de la institución es velar por los derechos fundamentales de las personas y la comunidad.

Asimismo, destacó que las labores de supervisión y la elaboración de informes sustentados en argumentos sólidos e información veraz son herramientas con las que la Defensoría busca contribuir a la protección de la ciudadanía y fortalecer la confianza entre las instituciones y la sociedad.

El convenio establece un marco de cooperación entre ambas entidades para facilitar la orientación de los asociados y la canalización de sus quejas y denuncias, dentro del respeto a la confidencialidad y al marco legal.