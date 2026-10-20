El proyecto propone penas de tres a cinco años para funcionarios que no bloqueen líneas o equipos vinculados a delitos en un día calendario. El gremio sostiene que las fallas técnicas podrían derivar en investigaciones penales. (Foto: GEC)
El proyecto propone penas de tres a cinco años para funcionarios que no bloqueen líneas o equipos vinculados a delitos en un día calendario. El gremio sostiene que las fallas técnicas podrían derivar en investigaciones penales. (Foto: GEC)
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

expresó su rechazo al proyecto de Ley que propone penas de entre tres y cinco años de cárcel para directivos y funcionarios de empresas operadoras móviles que omitan dolosamente bloquear líneas o equipos vinculados a delitos dentro de un plazo máximo de un día calendario.

La iniciativa, impulsada por la diputada Mady Yonz Núñez (Renovación Popular) , plantea incorporar el artículo 222-E al Código Penal para sancionar a administradores, gerentes, representantes legales y funcionarios de las operadoras que, teniendo la capacidad de actuar, no ejecuten oportunamente la baja del servicio o el bloqueo del equipo.

Si bien la CCL respaldó el fortalecimiento de las medidas contra la extorsión, advirtió que crear un nuevo delito penal no sería necesario ni proporcional, pues ya existen mecanismos administrativos y penales para sancionar estas conductas.

Riesgo de criminalizar retrasos operativos

Uno de los cuestionamientos de la CCL es que el plazo de un día calendario podría generar investigaciones penales por retrasos derivados de fallas técnicas, problemas de transmisión, dificultades de coordinación interna o imposibilidad material de cumplir con el requerimiento, incluso cuando no exista intención de incumplir.

En ese sentido, la institución considera que la redacción del proyecto no delimita suficientemente los elementos del delito y podría exponer a responsabilidades penales a directivos y personal técnico por incumplimientos operativos.

CCL cuestiona necesidad de nuevas sanciones penales

La Cámara sostuvo que el Derecho Penal debe ser la última herramienta del Estado, especialmente cuando existen mecanismos administrativos menos gravosos.

cuenta con facultades de supervisión y sanción frente al incumplimiento de las obligaciones de baja de servicios y bloqueo de equipos.

La CCL también señaló que el artículo 200 del Código Penal contempla penas de entre 10 y 15 años para quienes proporcionen deliberadamente medios destinados a cometer extorsiones.

Pena de hasta cinco años sería desproporcionada

Otro cuestionamiento apunta a la severidad de la sanción propuesta. La CCL comparó la iniciativa con el delito de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales, que contempla una pena máxima de dos años para el funcionario público que incurra ilegalmente en estas conductas.

Frente a ello, la institución considera que establecer hasta cinco años de prisión para personal de empresas privadas por incumplir un requerimiento administrativo no guardaría una adecuada proporcionalidad.

Finalmente, la CCL reiteró que la lucha contra la extorsión requiere medidas eficaces y técnicamente sustentadas, y sostuvo que el proyecto no demuestra que la creación de un nuevo delito contribuya a reducir este tipo de criminalidad.

TE PUEDE INTERESAR

Chancay ya mueve más contenedores que Paita: ¿cuánto podría movilizar al cierre de 2026?
CCL: cambios en el etiquetado energético podrían encarecer electrodomésticos

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.