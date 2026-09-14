Ante los resultados de PISA 2025, el Gremio de Educación de la Cámara de Comercio de Lima (CCL) exhortó al Gobierno Nacional y al Ministerio de Educación a liderar un gran acuerdo nacional que permita recuperar los aprendizajes y cerrar las brechas educativas; de tal manera que se atiendan las necesidades específicas de cada territorio y su población

Este pacto debe establecer objetivos de largo plazo que trasciendan los períodos de gobierno y que convoquen a todos los actores del sistema educativo y de la sociedad, con metas concretas y diferenciadas, así como mecanismos de seguimiento que aseguren avances sostenidos, sostuvo el gremio.

Indicó que este acuerdo debe involucrar al Gobierno Nacional y al Ministerio de Educación, junto con docentes, universidades, instituciones educativas, empresas, gremios y sociedad civil, a fin de establecer una hoja de ruta común, metas concretas y mecanismos de seguimiento que permitan evaluar los avances y realizar los ajustes necesarios.

Resultados PISA 2025 confirman la urgencia de una estrategia de largo plazo que articule al Estado, docentes, universidades, empresas y sociedad civil, sostuvo el gremio. (GEC)

“El principal reto es establecer una agenda nacional de recuperación de aprendizajes que pueda mantenerse independientemente de los cambios de gobierno. Esta debe priorizar competencias fundamentales como comprensión lectora, Matemática y Ciencia, así como pensamiento crítico, resolución de problemas y competencias digitales”, indicó el Gremio de Educación de la CCL.

Asimismo, dijo que resulta necesario fortalecer la formación, capacitación y acompañamiento de los docentes, considerando que la mejora de los aprendizajes requiere contar con maestros preparados, reconocidos y adecuadamente respaldados en su labor.

“El Perú no puede esperar otra generación para actuar. Se requiere una convocatoria amplia y un compromiso sostenido para recuperar los aprendizajes, cerrar las brechas y asegurar mejores oportunidades para nuestros estudiantes”, concluyó el Gremio.