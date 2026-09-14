CCL alerta que proyecto sobre ingreso de alimentos a eventos masivos afectaría inversión en el sector. Foto: Andina
CCL alerta que proyecto sobre ingreso de alimentos a eventos masivos afectaría inversión en el sector. Foto: Andina
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Redacción Gestión
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expresó su preocupación ante un proyecto de ley que permitiría ingresar alimentos y bebidas a espectáculos masivos de más de 500 asistentes.

Como se sabe

El gremio consideró que la propuesta podría generar riesgos para la seguridad e intervenir de manera indebida en la actividad privada.

sin perjudicar a una industria del entretenimiento que se encuentra en proceso de recuperación y crecimiento económico.

“Permitir el ingreso irrestricto de alimentos y bebidas dificulta a los organizadores garantizar condiciones adecuadas de control, conservación, manipulación y seguridad dentro de los recintos, trasladando riesgos que podrían afectar directamente a los asistentes”, indicó.

La representante señaló que el proyecto no considera las obligaciones de los organizadores en seguridad, logística, control de accesos y atención al público, aristas importantes para realizar espectáculos masivos de forma segura.

También alertó que este tipo de iniciativas puede generar incertidumbre para las inversiones en el sector entretenimiento, que necesita reglas estables y claras para atraer eventos nacionales e internacionales de mayor escala.

respeto a la libertad de empresa y decisiones regulatorias basadas en criterios técnicos y una evaluación integral de impactos.

Finalmente, la CCL pidió al Congreso abrir un diálogo técnico con los sectores involucrados antes de aprobar medidas que puedan afectar una actividad que genera empleo, impulsa el turismo y dinamiza otras cadenas económicas vinculadas al entretenimiento.

La CCL pidió al Congreso abrir un diálogo técnico con los sectores involucrados antes de aprobar medidas que puedan afectar una actividad que genera empleo. Foto: Difusión
La CCL pidió al Congreso abrir un diálogo técnico con los sectores involucrados antes de aprobar medidas que puedan afectar una actividad que genera empleo. Foto: Difusión

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