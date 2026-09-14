El Sector de Espectáculos Artísticos, Culturales y Afines (ARENA) de la Cámara de Comercio de Lima (CCL) expresó su preocupación ante un proyecto de ley que permitiría ingresar alimentos y bebidas a espectáculos masivos de más de 500 asistentes.

Como se sabe la iniciativa, impulsada por la bancada de Ahora Nación, plantea regular el ingreso y consumo de alimentos y bebidas en eventos pagados, con supervisión del Indecopi.

El gremio consideró que la propuesta podría generar riesgos para la seguridad e intervenir de manera indebida en la actividad privada.

Doris Espinoza, presidenta del sector ARENA de la CCL, sostuvo que las regulaciones deben proteger a los consumidores y respaldar a las actividades formales, sin perjudicar a una industria del entretenimiento que se encuentra en proceso de recuperación y crecimiento económico.

“Permitir el ingreso irrestricto de alimentos y bebidas dificulta a los organizadores garantizar condiciones adecuadas de control, conservación, manipulación y seguridad dentro de los recintos, trasladando riesgos que podrían afectar directamente a los asistentes”, indicó.

La representante señaló que el proyecto no considera las obligaciones de los organizadores en seguridad, logística, control de accesos y atención al público, aristas importantes para realizar espectáculos masivos de forma segura.

También alertó que este tipo de iniciativas puede generar incertidumbre para las inversiones en el sector entretenimiento, que necesita reglas estables y claras para atraer eventos nacionales e internacionales de mayor escala.

La dirigente afirmó que, para consolidar una industria capaz de captar más conciertos, festivales y eventos internacionales, se necesita un entorno de inversión predecible, respeto a la libertad de empresa y decisiones regulatorias basadas en criterios técnicos y una evaluación integral de impactos.

Finalmente, la CCL pidió al Congreso abrir un diálogo técnico con los sectores involucrados antes de aprobar medidas que puedan afectar una actividad que genera empleo, impulsa el turismo y dinamiza otras cadenas económicas vinculadas al entretenimiento.