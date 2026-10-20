El puerto de Chancay, operado por Cosco Shipping Ports, ya dejó atrás en siete meses su volumen de todo 2025 y empieza a redistribuir la carga de contenedores del país. Sin embargo, la Cámara de Comercio de Lima (CCL) advierte que su consolidación depende de obras y reglas que aún están pendientes.

Entre enero y julio de 2026, el terminal movilizó 246,452 TEU (unidad equivalente a un contenedor de 20 pies), un alza de 74.8% frente a los 141,000 TEU del mismo periodo de 2025. Con ello, superó en 6.5% lo registrado en todo el año pasado, cuando cerró con 231,478 TEU, según la Comisión de Asuntos Marítimos, Portuarios y Aduaneros de la CCL.

Su participación en el movimiento nacional de contenedores pasó de 5.6% en 2025 a 10.1% en los primeros siete meses del año.

“De continuar con ese ritmo, el puerto de Chancay podría movilizar más de 422,000 TEU en 2026, lo que representaría un avance de 82.5% respecto a 2025”, estimó Alberto Ego Aguirre, presidente de la comisión.

El volumen a julio ya ubica a Chancay por encima de Paita, segundo puerto contenerizado del país en 2025, que movilizó 196,000 TEU en el mismo periodo y avanza a un ritmo anualizado de unos 336,000 TEU.

Chancay, Perú. Jueves, 17 de Junio del 2026 Vista del Mega Puerto de Chancay durante un recorrido por el terminal al cumplirse un año de su entrada en funcionamiento. La infraestructura portuaria es operada por la empresa china COSCO Shipping y constituye uno de los principales proyectos logísticos del país. Fotos: Mario Zapata N. / @photo.gec

Callao conserva el liderazgo

El Callao movilizó 1.94 millones de TEU entre enero y julio. De mantener su ritmo, cerraría 2026 con 3.33 millones de TEU, prácticamente el mismo nivel de 2025 (3.32 millones). Su participación, no obstante, bajaría de 80.9% a 79.6%, sin que ello responda necesariamente a una caída de volumen.

Para la CCL, las cifras reflejan una ampliación de la oferta portuaria y una redistribución inicial de los flujos de carga, antes que un desplazamiento inmediato del Callao.

“Ante los Tratados de Libre Comercio y acuerdos con terceros países, tenemos que ser más competitivos”, señaló Ego Aguirre.

Tarifas, vías y cabotaje: los pendientes

El gremio sostiene que Chancay, al ser un terminal privado, debe operar con tarifas libres, y rechaza la intención de fiscalizarlas. Según Ego Aguirre, la competencia entre terminales puede bajar precios para importadores y exportadores, en un contexto en el que los costos portuarios y los fletes pesan en la competitividad de las empresas. También pidió estabilidad jurídica y reglas claras para atraer nuevas inversiones al sector.

Entre las prioridades de infraestructura, la CCL identifica accesos viales exclusivos para carga, antepuertos para ordenar el ingreso y salida de camiones y conexiones ferroviarias con las regiones.

Además, plantea avanzar en la aplicación de la Ley N.° 32049 y su reglamento para impulsar el cabotaje, reducir la presión sobre las carreteras y contar con alternativas logísticas ante emergencias como El Niño.

“El desafío no consiste únicamente en incrementar el volumen de contenedores movilizados, sino en construir un sistema portuario integrado, con infraestructura de conexión, procedimientos eficientes y condiciones que favorezcan la competitividad del comercio exterior peruano”, anotó.

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