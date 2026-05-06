Terminal de Paita movilizó más de 3.43 millones de toneladas en 2025, su mayor registro histórico. Foto: MTC.
Terminal de Paita movilizó más de 3.43 millones de toneladas en 2025, su mayor registro histórico. Foto: MTC.
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Redacción Gestión
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En una visita oficial al , el , supervisó el progreso de las obras y el desempeño operativo del recinto, el cual desarrolla un plan de inversiones de US$ 311 millones. La inspección permitió constatar el crecimiento sostenido del puerto y la ejecución de proyectos orientados a fortalecer su papel estratégico en el norte del país.

Durante la jornada, se evaluaron áreas clave como la zona de contenedores, los escáneres, los muelles multipropósito, el espigón y el centro de control. Estas revisiones evidenciaron mejoras en infraestructura, eficiencia operativa y adopción tecnológica. En ese contexto, el terminal alcanzó en 2025 un hito histórico al movilizar más de 3.43 millones de toneladas de carga, junto con 414,639 TEUs y 669 naves atendidas.

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“El Terminal Portuario de Paita se posiciona en el primer lugar a nivel nacional en contenedores refrigerados y se consolida como el principal hub logístico del norte del Perú, impulsando las exportaciones agrícolas e hidrobiológicas”, destacó el titular del sector. Su ubicación facilita la conexión de productos peruanos con mercados internacionales, especialmente uvas, arándanos, paltas, mangos y café, altamente demandados en el exterior.

Puerto ejecuta inversiones por US$ 311 millones para ampliar su infraestructura y capacidad operativa. Foto: MTC.
Puerto ejecuta inversiones por US$ 311 millones para ampliar su infraestructura y capacidad operativa. Foto: MTC.

Paita se potencia

Entre los proyectos en marcha sobresale la implementación del Antepuerto de Paita y la mejora de las vías de acceso, que contemplan espacios para transporte de carga, sistemas de información y garitas de control. Estas intervenciones buscan optimizar el tránsito y reducir la congestión tanto en la zona portuaria como en el entorno urbano.

Asimismo, se prevé la instalación de sistemas de contención de derrumbes y la ampliación de los “reefer racks” para contenedores refrigerados. A ello se suma la aprobación de expedientes técnicos para la adquisición de grúas móviles y la ejecución de trabajos de dragado en la zona de maniobras y el área de atraque.

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En el ámbito social, el desarrollo del terminal también ha tenido impacto en la región. A través del Fondo Social de Paita —financiado con el 3% de los ingresos del puerto— se han transferido más de S/ 68.5 millones para proyectos en educación, salud y deporte, beneficiando a más de 20 mil personas.

Finalmente, el MTC reafirmó la relevancia del Terminal Portuario de Paita para la competitividad del comercio exterior peruano y reiteró su compromiso, mediante la Autoridad Portuaria Nacional, de continuar promoviendo infraestructura portuaria moderna, eficiente y acorde con las demandas del crecimiento económico.

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