Pese a los efectos previstos del Fenómeno El Niño Costero sobre actividades como la pesca y el agro, la economía peruana crecería 3.2 % en 2026, superando la proyección anterior de 3.1 %, según estimaciones del Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (IEDEP) de la Cámara de Comercio de Lima (CCL).

De acuerdo con esa entidad, la expansión estaría liderada por los sectores construcción, comercio y servicios, impulsados por una mayor inversión privada y mejores expectativas empresariales.

La construcción -proyecta el IEDEP- liderará el crecimiento sectorial con una expansión de 11.2 %, la más alta entre todas las actividades económicas.

Impulso en minería y logística

Este resultado respondería al impulso de la inversión privada en minería y logística, la aceleración de proyectos de infraestructura pública y la fortaleza de la autoconstrucción, favorecidas por un entorno financiero estable, avizoró Óscar Chávez, jefe del IEDEP.

Esta expansión productiva se complementa con el dinamismo del sector comercio (5.3%), impulsado por el crecimiento del empleo formal, una mayor masa salarial real y el aumento de las compras vía e-commerce.

En tanto, el sector servicios -estima el gremio- crecería 4.0 % por una mayor demanda corporativa de consultoría técnica y alquiler de maquinaria en servicios empresariales, el incremento de la carga y el almacenamiento logístico en transporte, sumado a la sostenida actividad gastronómica y hotelera.

Proyección de crecimiento del PBI por sectores, elaboración: Cámara de Comercio de Lima (CCL)

Menor incertidumbre

La revisión al alza de la proyección también responde -explicó- a la reducción de la incertidumbre política tras la culminación del proceso electoral, lo que habría contribuido a mejorar las expectativas empresariales.

De acuerdo con la Encuesta de Expectativas Macroeconómicas del BCRP, estas alcanzaron 62.3 puntos para los próximos tres meses y 72.1 puntos para los siguientes 12 meses, niveles que reflejan una mayor confianza del sector privado y favorecen la reactivación de proyectos de inversión, especialmente en construcción, minería e infraestructura.

Estas son las noticias del sector construcción para el 2026. (Foto: Andina)

Si bien la proyección anual es positiva, este resultado estará marcado por el fuerte retroceso de las actividades primarias, particularmente pesca que registraría una caída de 29.1 % debido a las anomalías climáticas asociadas al Fenómeno El Niño Costero (FENC), refirió.

Impacto en manufactura primaria

“Esta contracción impacta de forma directa a la manufactura primaria con una reducción de 8.7%, ante la paralización operativa de plantas procesadoras de harina y aceite de pescado”, manifestó Chávez.

De igual manera, el sector agropecuario -anotó- registraría un retroceso 2.1 %, por temperaturas elevadas anunciadas para el segundo semestre, que alteraran la floración y el rendimiento de cultivos tanto de agroexportación y de consumo interno.

De otro lado, el sector minería e hidrocarburos mostraría un desempeño casi nulo de 0.02 %, operando en una etapa de consolidación tras la entrada en producción de grandes proyectos como Quellaveco.

CCL cree que el sector minería tendría crecimiento casi nulo este año. Foto: GEC.

Sin embargo, Chávez sostuvo que el sector seguirá respaldado por los altos precios internacionales de los metales y por mayores inversiones de explotación y exploración.

Manufactura no primaria

A ello se sumará el crecimiento de la manufactura no primaria (1.8 %), apoyado en la demanda de insumos para construcción e industrias intermedias, y de electricidad, gas y agua (3.2%) e impulsado por una mayor generación eléctrica y de volúmenes de producción de agua potable.

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Por el lado del gasto, la inversión privada -estima la entidad- crecería 11.7 % en 2026 -principal impulsor de la demanda interna- favorecida por mejores expectativas empresariales, el dinamismo de la construcción y la reinversión de utilidades mineras.

Sin embargo, su crecimiento será moderado en el cuarto trimestre (9.2%) debido a una mayor cautela ante los posibles efectos del FENC.

En tanto, el consumo privado avanzaría 3.6 % en el año, sostenido por un mayor empleo formal en construcción y servicios, aunque se desaceleraría a 2.5 % en el cuarto trimestre por el impacto del FENC sobre la oferta de alimentos.

¿Y la inversión pública?

En contraste, proyecta el IEDEP, la inversión pública crecería solo 1 %, debido a los retrasos en la ejecución de obras asociados al cambio de autoridades y equipos técnicos.

Según su proyección, las exportaciones caerían 1.1%, afectadas por la menor actividad pesquera y agroexportadora, mientras que las importaciones aumentarían 13.3 %, impulsadas por la demanda de maquinaria, bienes de capital e insumos de construcción.

En este contexto, cree que el crecimiento de 3.2 % previsto para 2026 dependerá de acelerar la inversión en infraestructura preventiva, sostener la inversión privada y el empleo formal, y fortalecer la capacidad de los sectores agropecuario y pesquero frente a las anomalías climáticas.