La Encuesta Económica Anual 2026 se desarrollará mediante un formulario electrónico para las grandes, medianas y pequeñas empresas. Foto: Composición Gestión/ IA.
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Redacción Gestión
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, que permitirá conocer las características de la economía empresarial en el país para el planeamiento, formulación y evaluación de políticas públicas en los diversos sectores o actividades económicas, comerciales y de prestación de servicios.

De acuerdo con lo indicado en la Resolución Jefatural N° 179-2026-INEI la encuesta tiene como objetivo recopilar información estadística, económica y financiera, así como de la gestión empresarial que realizaron las empresas durante el año 2025, es decir, del 1 de enero al 31 de diciembre.

Las empresas seleccionadas en la muestra de esta investigación, serán las vinculadas a los sectores de Pesca, Acuicultura, Hidrocarburos, Manufactura, Electricidad y Generación de Energía, Construcción, Comercio, Transporte y Comunicaciones, Establecimientos de Hospedaje, Restaurantes, Agencias de Viaje, Educación Privada, Educación Superior Privada y Servicios.

La Encuesta Económica Anual 2026 se desarrollará mediante un formulario electrónico para las grandes, medianas y pequeñas empresas. En el caso de las microempresas, la recopilación de información se realizará a través de entrevista directa mediante el aplicativo en tablet (APK).

El INEI recordó que la información proporcionada por las empresas será utilizada con estricta reserva y confidencialidad, de conformidad con lo establecido en el Decreto Supremo N° 043-2001-PCM, Reglamento de Organización y Funciones del INEI, el cual dispone el carácter reservado de los datos recabados en las investigaciones estadísticas oficiales.

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